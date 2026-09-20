Serie A, Juventus-Atalanta 2-0: Conceiçao e Bremer fanno sorridere Spalletti, terzo ko di fila per Sarri

Esattamente com'era successo in Europa League, la Juventus vince e convince anche in Serie A. I bianconeri sconfiggono infatti nettamente l'Atalanta, che cade per 2-0 con un gol per tempo: Conceiçao e Bremer firmano la vittoria. Spinge subito la Vecchia Signora con Kolo Muani, in un primo tempo a tinte fortemente bianconere. L'Atalanta non va oltre un'occasione firmata da Rowe e una forte protesta per un rigore non concesso proprio sull'ex Bologna, venendo colpita al 28'. In un primo tempo funestato dai cori contro Sandro Mazzola durante il minuto di silenzio e dalla protesta della Curva bianconera contro il ricordo della bandiera dell'Inter, è Conceiçao a siglare l'1-0: assist di Celik e gol del portoghese.



L'avvio di ripresa è vibrante per entrambe le formazioni, con chances a ripetizione: Kolo Muani e Nico Gonzalez sfiorano il bis, Rowe va vicinissimo al pari. Carnesecchi tiene in vita l'Atalanta salvando su McKennie e Kristensen sfiora nuovamente il gol nerazzurro, con Spalletti che si copre ed esulta al 77': Bremer incorna su azione da corner e sigla il 2-0. La gara praticamente finisce qui, coi bianconeri che amministrano e portano a casa un successo pesante: Juventus a quota 10 punti e a -3 dalla vetta, il Sassuolo è dimenticato. Si ferma a quota 6, invece, un'Atalanta che tuttora non convince del tutto nell'era-Sarri: terza sconfitta di fila per la Dea.