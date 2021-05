MotoGP, promossi e bocciati: Quartararo perfetto, flop Ducati

PAGELLE DEL MUGELLO

In Toscana Oliveira e Mir raddrizzano la stagione, Vinales e Rossi sempre più in crisi. E quei podi dopo la morte di Dupasquier...

di

ALBERTO GASPARRI

QUARTARARO 10 - Domina su una delle piste meno favorevoli per la Yamaha e dimostra di essere pronto per il titolo. Senza il problema al braccio di Jerez, quando era ampiamente in testa, adesso sarebbe già imprendibile per tutti. Sarà difficile da fermare. Mugello, doppia fuga per il Diablo ansa

Ultime gallery Vedi tutte

OLIVEIRA E MIR 8 - Per motivi diversi portano a casa un podio di cui avevano un gran bisogno. Il portoghese sfrutta al meglio il nuovo telaio della Ktm e la rilancia. Il campione del mondo cancella la caduta di Le Mans, ma ancora non convince del tutto.

BAGNAIA 5 - Chiude nel peggiore dei modi un fine settimana fino a quel momento di altissimo livello. Però se si vuole lottare per il titolo certi errori non si possono commettere. Ma le parole su Dupasquier cancellano ogni critica.

DUCATI 5 - Al Mugello era sempre salita sul podio dal 2014 e veniva da due vittorie consecutive con Miller. Doveva stravincere, invece lascia il circuito piena di dubbi. Solo colpa dei piloti?

VINALES 4 - La vittoria al debutto in Qatar è ormai un lontano ricordo e mentre la moto del compagno di box vola, lui si ritrova nell'anonimato. Di nuovo.

ALEIX ESPARGARO 7 - Le qualifiche forse avevano illuso che l'Aprilia avrebbe potuto lottare per il podio. Non è stato così anche se il terzo posto era lontano solo 5". Ci siamo, quasi.

MARQUEZ 5 - Si era capito subito che sarebbe stato un weekend difficile. Lui dice che sarà pronto dopo la prima pausa estiva, ma cadere subito senza lottare per un posto di vertice serve a ben poco. Fa mea culpa per lo scontro con Binder.

ROSSI 5 - Raddrizza (si fa per dire) nel finale una gara da comprimario. Non benissimo per un nove campione del mondo, ma ormai l'andazzo è questo e non si vede la luce in fondo al tunnel.

DORNA, FIM/FMI, ORGANIZZATORI 0 - Il minuto di silenzio per Dupasquier prima della gara della MotoGP ha fatto a pugni col vedere i piloti (anche della Moto2) salire sul podio per festeggiare le loro gare, seppure con un pensiero per il povero Jason. Va bene continuare a correre, ma tutto doveva finire dopo la bandiera a scacchi.

