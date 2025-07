Marquez senza rivali al Sachsenring? Bagnaia e Bezzecchi pronti a provarci

Germania, Repubblica Ceca, Austria e Ungheria: quattro Gran Premi nella Mitteleuropa tra luglio e agosto (divisi a metà dalla pausa estiva) per decidere la sfida iridata. Anzi no perché quella è ormai tutta in discesa per Marquez che - per inciso - è storicamente il leader indiscusso (ma non... recente) del Sachsering, dei quattro citati sopra il più imminente. In Sassonia, il Cannibale ha vinto in tutte le classi e se nella 125 e nelle Moto2 si è limitato a tre passaggi sul gradino più alto del podio (nel 2010 con la classe più piccola, nel 2011 e nel 2012 con quella intermedia), nella MotoGP lo spagnolo ha "esagerato", imponendosi per otto volte di fila in nove anni (cancellazione Covid 2020 compresa) dal 2013 al 2021. Un fil...otto che ha portato a undici apparizione consecutive sul podio tedesco. Una striscia vincente che conferma una volta di più la predilezione (al limite dell'imbattibilità) sulle piste sinistrorse.