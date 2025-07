MotoGp Sachsenring, Marquez sicuro di sé: “Proverò a vincere, senza dubbio”

Dominatore anche nello scorso appuntamento in Olanda, Marc Marquez vuole continuare ad alimentare una stagione fin qui fantastica con un altro successo in Germania. Al Sachsenring, l’attuale leader della classifica mondiale cercherà infatti di timbrare quella che sarebbe la sua dodicesima vittoria sulla pista tedesca, in un fine settimana che lo vedrà correre il suo 200° gran premio in MotoGp: “L’aspetto più importante è fare punti. Le aspettative sono alte, ma proverò di sicuro a vincere. Quest’anno riesco a fare bene nei circuiti più difficili per me e commetto errori invece in quelli a me favorevoli. Dovrò quindi cercare di restare concentrato e fare del mio meglio”.



Lo spagnolo ha dedicato poi un pensiero a Borja Gomez, ex pilota della Moto2 morto purtroppo negli scorsi giorni a Magny-Cours in una prova del JuniorGP: “È una di quelle notizie che non si vuole mai leggere. Io lo conoscevo e conoscevo anche suo padre. Non posso che stringermi alla famiglia”.



Un altro pilota che cercherà di cavalcare il momento positivo è Marco Bezzecchi, protagonista di un bellissimo secondo posto ad Assen in sella alla sua Aprilia ufficiale e pronto a riaccogliere il compagno di squadra Jorge Martin a Brno la prossima settimana: “Il nostro obiettivo è cercare di continuare sulla strada che abbiamo tracciato in Olanda. Qui l’anno scorso ho sofferto parecchio, ma adesso lo spirito è diverso e farò del mio meglio. Quanto sarà positivo per il team riaccogliere Martin? Sarà molto importante. Nei test ha fatto un buon lavoro e lui porterà sicuramente informazioni utili alla squadra. Spero di poter imparare qualcosa di positivo da lui”.



A togliersi qualche soddisfazione sul suolo tedesco in casa Ktm ci proverà invece Pedro Acosta: “Dobbiamo fare la nostra gara e provare ad arrivare il più possibile vicini al podio. Il meteo sarà un fattore importante. Dobbiamo capire se pioverà o meno. Noi siamo già andati forte in condizioni difficili in passato. Un pensiero su Borja Gomez? Lo conoscevo bene. Si dice sempre che lo show debba continuare, ma, a volte, la vita vale più dello spettacolo”.



Presente in conferenza stampa pure Fabio Quartararo, vincitore del Gp di Germania nel 2022 con la sua Yamaha e particolarmente efficace in qualifica negli ultimi appuntamenti: “In questa pista è importante partire in prima o seconda fila. Noi faremo del nostro meglio per centrare un’ottima qualifica, ma dobbiamo migliorare nel passo gara. Quando proverò il nuovo motore V4? Credo che lo testeremo a settembre a Misano. I pareri sono positivi per ora, ma finché non proverò io stesso la moto non posso sapere quale sarà il nostro potenziale”.