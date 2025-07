Martin destinazione Brno: si avvicina il rientro in gara

Alla conclusione del test di mercoledì 9 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli, Aprilia Racing ha confermato che Jorge Martin si recherà la prossima settimana a Brno per prendere parte al Gran Premio della Repubblica Ceca (da venerdì 18 a domenica 20 luglio), naturalmente previa superamento della visita medica di controllo al centro medico del circuito moravo. A Misano Martin ha completato in totale 64 giri in sella alla sua RS-GP 25, così suddivisi: 29 nella sessione del mattino, 35 in quella pomeridiana. Se sarà dichiarato "fit" (idoneo) il madrileno tornerà in azione in gara a tre mesi abbondanti di distanza dalla sua ultima (e sfortunata) apparizione al Gran Premio del Qatar di metà aprile.