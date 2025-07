Appendicite acuta: Bastianini salta il Sachsenring

Niente Gran Premio di Germania per Enea Bastianini: il pilota del team KTM Tech3 è stato costretto a saltare l'undicesima tappa del Mondiale a causa del ricovero in ospedale a San Marino per via di un attacco di appendicite acuta che era stato preceduto da uno stato febbrile che si trascinava da inizio settimana. Il team satellite della Casa di Mattighofen aveva anticipato nelle scorse ore il forfait del pilota italiano, che occupa attualmente la quindicesima casella della classifica generale piloti. Non è ancora chiaro se Enea dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico: una decisione in merito è attesa entro la mattinata di venerdì 11 luglio.