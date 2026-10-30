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MotoGp Malesia, Marquez è il più veloce nelle prequalifiche

Il leader del Mondiale anticipa il fratello Alex e Ogura, Martin si ferma dopo pochi giri

30 Ott 2026 - 11:13
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Marc Marquez è subito il più veloce nelle prequalifiche del Gp della Malesia. Il Campione del Mondo in carica fa segnare il miglior tempo fermando il cronometro sull’1’57’000. A completare il podio virtuale ci sono il fratello Alex Marquez in 1’57’’109 e Ai Ogura, terzo con la sua Aprilia in 1’57’’167. Subito dietro Acosta, Di Giannantonio e Marco Bezzecchi (sesto), mentre Jorge Martin chiude subito il turno dopo pochi giri a causa delle sue condizioni. Anche Francesco Bagnaia in difficoltà, dodicesimo dopo una caduta.

Un Marc Marquez sempre più lanciato verso il decimo titolo mondiale: il Campione del Mondo in carica domina la sessione di prequalifiche del Gran Premio della Malesia di MotoGp e fa segnare il miglior tempo in 1’57’’000. Nonostante una caduta nella prima parte di sessione, lo spagnolo fa la differenza negli ultimi due settori di pista, soprattutto in curva 15 dove molti suoi colleghi vanno larghi o perdono l’anteriore (la sua scivolata arriva proprio in quel passaggio). 

Nel periodo del time attack tutti gli altri infatti sono piuttosto vicini a Marc nei primi due intertempi, ma perdono tanto nei successivi due. Il primo ad avvicinarsi è suo fratello Alex Marquez, sempre su Ducati ma del team Gresini: il suo tempo è buono, 1’57’’109. La prima Aprilia al traguardo è quella di Ai Ogura, terzo e staccato di +0.167 dal leader. Pedro Acosta è quarto a +0.380, davanti a Fabio Di Giannantonio (+0.442) e a Marco Bezzecchi, sesto con il tempo di 1’57’’475. Chiudono la top ten e accedono direttamente al Q2 anche Bastianini, Vinales, Morbidelli e Mir, mentre Bagnaia (anche lui vittima di una caduta) è dodicesimo e dovrà ancora una volta passare dal Q1. Naufraga totalmente Fabio Quartararo, diciannovesimo e staccato di 1.6 secondi e mai in ritmo per far segnare un tempo degno di nota.

Capitolo Jorge Martin: lo spagnolo in sella all’Aprilia ufficiale prova a scendere in pista nella primissima parte di sessione, con qualche giro cronometrato più di test fisico che di vera e propria prova. Dopo soli dieci minuti il primo inseguitore in classifica di Marquez (in accordo con il team) decide di fermarsi, per riposare e valutare meglio le proprie condizioni in vista della giornata di domani. Dovrà necessariamente passare dal Q1 (ultimo tempo).

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