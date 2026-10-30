MotoGp Malesia, Marquez è il più veloce nelle prequalifiche

Nel periodo del time attack tutti gli altri infatti sono piuttosto vicini a Marc nei primi due intertempi, ma perdono tanto nei successivi due. Il primo ad avvicinarsi è suo fratello Alex Marquez, sempre su Ducati ma del team Gresini: il suo tempo è buono, 1’57’’109. La prima Aprilia al traguardo è quella di Ai Ogura, terzo e staccato di +0.167 dal leader. Pedro Acosta è quarto a +0.380, davanti a Fabio Di Giannantonio (+0.442) e a Marco Bezzecchi, sesto con il tempo di 1’57’’475. Chiudono la top ten e accedono direttamente al Q2 anche Bastianini, Vinales, Morbidelli e Mir, mentre Bagnaia (anche lui vittima di una caduta) è dodicesimo e dovrà ancora una volta passare dal Q1. Naufraga totalmente Fabio Quartararo, diciannovesimo e staccato di 1.6 secondi e mai in ritmo per far segnare un tempo degno di nota.