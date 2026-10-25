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MotoGp Australia: gara annullata a causa della scarsa visibilità a Phillip Island

Triste ultima volta a Phillip Island, che sarà sostituita da Adelaide. Marc Marquez resta leader del Mondiale

25 Ott 2026 - 07:09
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© afp | MotoGp Phillip Island 2026
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Marc Marquez non ha avuto la possibilità di aumentare il proprio vantaggio in classifica nel campionato mondiale su Jorge Martin, infortunato: l'ultima gara del MotoGp australiano a Phillip Island è stata annullata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Gli organizzatori hanno deciso di annullare l'evento perché la pioggia persistente e la scarsa visibilità rendevano la gara pericolosa, non rendendo operativo l'elisoccorso medico. Anche le gare della Moto3 e della Moto2 sono state annullate.

Per il circuito di Phillip Island, che dal 1997 ospitava la tappa australiana,  è l'ultima volta in MotoGp: dall'anno prossimo si correrà ad Adelaide. Per salutare i tifosi, la direzione gara ha concesso ai piloti di andare in pista solo per un giro a mò di parata, con il pilota di casa Jack Miller che ha fatto diversi burnout a favore delle tribune.

Marquez resta primo in classifica con dieci punti di vantaggio su Jorge Martin (che però dovrà capire come e quando rientrerà dopo la frattura al radio di ieri) e cinquanta su Bezzecchi: clicca qui per la classifica completa. Il calendario prosegue ora con la Malesia, il Qatar (ancora non confermato per l'evoluzione dei rischi legati alla sicurezza in Medio Oriente), il Portogallo e infine la Spagna (a Valencia).

Il comunicato della MotoGp: "A causa della scarsa visibilità, che ha compromesso l'operatività dell'elicottero medico la gara del Gran Premio di MotoGp al Red Bull Grand Prix of Australia è stata annullata".

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