MotoGp Australia: gara annullata a causa della scarsa visibilità a Phillip Island

Marc Marquez non ha avuto la possibilità di aumentare il proprio vantaggio in classifica nel campionato mondiale su Jorge Martin, infortunato: l'ultima gara del MotoGp australiano a Phillip Island è stata annullata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Gli organizzatori hanno deciso di annullare l'evento perché la pioggia persistente e la scarsa visibilità rendevano la gara pericolosa, non rendendo operativo l'elisoccorso medico. Anche le gare della Moto3 e della Moto2 sono state annullate.