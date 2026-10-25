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© afp | MotoGp Phillip Island 2026
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MotoGp Australia 2026: maltempo a Phillip Island, le foto della gara annullata

Annullato, a causa della scarsa visibilità, il Gran Premio di MotoGp di Philip Island, in Australia

25 Ott 2026 - 07:08
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Annullato, a causa della scarsa visibilità, il Gran Premio di MotoGp di Philip Island, in Australia. Sarebbe stata l'ultima gara sullo storico circuito australiano, che uscirà dal calendario a partire dalla prossima stagione. L'annullamento è dovuto in particolare all'impossibilità per l'elicottero medico di decollare da Melbourne e raggiungere il circuito, ponendo dunque un tema di sicurezza inaggirabile. Il prossimo appuntamento sarà sul circuito malese di Sepang, la prossima settimana: si ripartirà con Marc Marquez a 10 lunghezze su Jorge Martin.

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