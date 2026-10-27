Martin non si arrende: "Sto facendo di tutto per arrivare a Sepang nelle migliori condizioni possibili"

Il Mondiale di MotoGP sembrava essere finito a Phillip Island per Jorge Martin e, invece, la cancellazione della gara lunga, ha tenuto ancora apertissimo il campionato. Marc Marquez ha 10 punti di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia con ancora quattro round da disputare, incluso il "pericolante" Qatar, e tutto è ancora aperto. Tanto che Martin, nonostante la frattura composta del radio in sede distale rimediata durante la sprint australiana, volerà in Malesia. Il pilota spagnolo si sta sottoponendo ai trattamenti previsti e nei prossimi giorni verrà valutata la sua condizione fisica in vista del Gran Premio del fine settimana. "Sto seguendo i trattamenti necessari per recuperare dall’infortunio e arrivare a Sepang nelle migliori condizioni possibili. È impossibile fare delle previsioni, dobbiamo valutare la situazione giorno per giorno", ha detto Martin.