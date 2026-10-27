MOTOGP

Martin non si arrende: "Sto facendo di tutto per arrivare a Sepang nelle migliori condizioni possibili"

Lo spagnolo dell'Aprilia è alle prese con la frattura rimediata a Phillip Island, ma si presenterà in Malesia. Bezzecchi: "Voglio portare avanti il lavoro che stiamo facendo"

27 Ott 2026 - 10:26
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© afp | MotoGp Phillip Island 2026
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Il Mondiale di MotoGP sembrava essere finito a Phillip Island per Jorge Martin e, invece, la cancellazione della gara lunga, ha tenuto ancora apertissimo il campionato. Marc Marquez ha 10 punti di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia con ancora quattro round da disputare, incluso il "pericolante" Qatar, e tutto è ancora aperto. Tanto che Martin, nonostante la frattura composta del radio in sede distale rimediata durante la sprint australiana, volerà in Malesia. Il pilota spagnolo si sta sottoponendo ai trattamenti previsti e nei prossimi giorni verrà valutata la sua condizione fisica in vista del Gran Premio del fine settimana. "Sto seguendo i trattamenti necessari per recuperare dall’infortunio e arrivare a Sepang nelle migliori condizioni possibili. È impossibile fare delle previsioni, dobbiamo valutare la situazione giorno per giorno", ha detto Martin.

Nell'altro lato del box, Marco Bezzecchi arriva a Sepang dopo aver conquistato il quarto posto nella gara corta Down Under, che lo ha fatto scendere a -50 dal capoclassifica. "Non vedo l’ora di andare a Sepang, anche perché a Phillip Island non abbiamo potuto correre. Sono contento di tornare su una pista fantastica come Sepang. Speriamo che il meteo sia clemente con noi e che riusciremo a portare avanti il lavoro che stiamo facendo", le sue parole.

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