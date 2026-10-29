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MotoGp, Marquez prima della Malesia: "Contento che ci sia Martin, sarà veloce"

Il pilota spagnolo, che guida il Mondiale con un margine di 10 punti sul rivale, introduce il weekend di Sepang insieme a Bezzecchi

29 Ott 2026 - 09:33
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Bezzecchi e Marquez in conferenza © Getty Images

Bezzecchi e Marquez in conferenza © Getty Images

Dopo il caos di Phillip Island, la MotoGp torna in pista e lo fa a Sepang, che ospita il Gp della Malesia. Tra i partecipanti ci sarà anche Jorge Martin, dichiarato fit dopo gli esami medici, ma la conferenza è limitata a due piloti: Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Il leader del Mondiale commenta così il rientro del rivale spagnolo, che insegue a 10 punti: "Contento che ci sia, mi prenderò dei rischi". Sfida dura per Bez: "Non semplice rimontare 50 punti".

La gara cancellata a Phillip Island per il maltempo e la caduta di Jorge Martin sono ancora una cicatrice per la MotoGp, che torna a gareggiare e lo fa in Malesia, sull'iconico e veloce circuito di Sepang. Ci sarà anche lo spagnolo, che ha ricevuto l'ok medico per tentare di gareggiare, e dovrà inseguire per la prima volta Marc Marquez: +10 per il pilota Ducati, che vanta un margine di 50 punti su Bezzecchi.

Proprio Marquez è il grande protagonista della conferenza stampa che introduce il weekend: "Sarò in gara con la solita mentalità, cercherò di dare il 100% sapendo che questo è il momento di prendersi dei rischi. L'ho fatto in Australia e proverò a farlo anche in Malesia, dobbiamo lottare contro le Aprilia e cercare di ottenere la vittoria. A Phillip Island sono riuscito a ottimizzare un weekend complesso, le condizioni erano difficili ma buone e la battaglia con Martin è stata stimolante. Lui è stato molto bravo e sfortunato, per noi è stato fondamentale ottenere i 12 punti che abbiamo conquistato in una situazione non semplice. L'importante, qui, sarà lottare per vincere: in alcuni anni ho faticato, in altri sono stato veloce. Le mie esperienze con Ducati sono state più complicate, sia nei test che in gara, e dunque scopriremo il nostro potenziale. Martin è rientrato? Sono contento che sia in pista, i piloti ci provano sempre. Se gli hanno dato l'idoneità vuol dire che è davvero pronto, sarà veloce".

Al suo fianco c'è Marco Bezzecchi, chiamato a un compito non semplice: recuperare 50 punti e rientrare nei giochi per il titolo. Il pilota Aprilia ne è consapevole: "L'ampio distacco da Marquez è un limite. Voglio battagliare e so che devo ottenere più punti possibili, il mood è questo: dare il massimo sempre, ottenere il più possibile e restare nella competizione. Apprezzo che Tardozzi mi ritenga ancora un combattente per il titolo, ma 50 punti sono tanti da recuperare. So che in Ducati mi stimano, ma il mio compito è tutt'altro che semplice. A Sepang non sono mai salito sul podio, ma abbiamo fatto degli ottimi test. Non so come andrà, l'anno scorso nella pre-season ci siamo sentiti benissimo e in gara non tanto. Non ho delle aspettative importanti, voglio salire in moto e vedere come va, a partire da domani. Martin? Sia io che Marquez siamo stati nella stessa situazione quest'anno, avremmo fatto lo stesso e ci saremmo fiondati in pista. Trovo bello averlo qui, sarà in forma e darà il massimo".

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© afp | MotoGp Phillip Island 2026
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