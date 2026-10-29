MotoGp, Marquez prima della Malesia: "Contento che ci sia Martin, sarà veloce"

Proprio Marquez è il grande protagonista della conferenza stampa che introduce il weekend: "Sarò in gara con la solita mentalità, cercherò di dare il 100% sapendo che questo è il momento di prendersi dei rischi. L'ho fatto in Australia e proverò a farlo anche in Malesia, dobbiamo lottare contro le Aprilia e cercare di ottenere la vittoria. A Phillip Island sono riuscito a ottimizzare un weekend complesso, le condizioni erano difficili ma buone e la battaglia con Martin è stata stimolante. Lui è stato molto bravo e sfortunato, per noi è stato fondamentale ottenere i 12 punti che abbiamo conquistato in una situazione non semplice. L'importante, qui, sarà lottare per vincere: in alcuni anni ho faticato, in altri sono stato veloce. Le mie esperienze con Ducati sono state più complicate, sia nei test che in gara, e dunque scopriremo il nostro potenziale. Martin è rientrato? Sono contento che sia in pista, i piloti ci provano sempre. Se gli hanno dato l'idoneità vuol dire che è davvero pronto, sarà veloce".