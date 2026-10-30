Nba: Memphis a punteggio pieno, primo successo per New Orleans

30 Ott 2026 - 09:59
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Memphis ha trionfato a Portland, mentre New Orleans ha conquistato la sua prima vittoria stagionale. I Grizzlies, trascinati dal giovane acquisto estivo Cameron Boozer - autore di 18 punti, 12 rimbalzi e 12 assist - restano a punteggio pieno grazie al successo per 124-103 sui Trail Blazers. Con questa prestazione fenomenale, la terza scelta assoluta del draft diventa il secondo giocatore più giovane nella storia della Nba a realizzare una tripla doppia, a soli 19 anni e 103 giorni, piazzandosi dietro a Josh Giddey, che nel 2022 ci riuscì a 19 anni e 84 giorni. Così Memphis ha ottenuto la quinta vittoria in altrettante gare, oscurando il ritorno di Ja Morant. Il playmaker di Portland - selezionato al draft 2019 proprio da Memphis, dove ha militato per sette anni pur venendo frenato da numerosi infortuni nelle ultime stagioni - ha vissuto una serata da dimenticare: limitato a 14 punti, è stato costretto ad abbandonare il campo nell'ultimo quarto a causa di un problema muscolare, assistendo dalla panchina alla prima sconfitta della sua squadra, nonostante l'ottima prova di Deni Avdija (24 punti, 9 rimbalzi, 7 assist). Oltre a Memphis, solo gli Houston Rockets rimangono imbattuti, con cinque vittorie all'attivo. Al quinto tentativo, New Orleans ce l'ha fatta: trascinati da Jeremiah Fears (22 punti, 13 assist, 8 rimbalzi), i Pelicans hanno ottenuto la loro prima vittoria stagionale battendo i Sacramento Kings (132-120). Per Sacramento si tratta della quinta sconfitta, nonostante l'ottima prova del rookie Darius Acuff Jr. (34 punti, 14 assist), che continua a impressionare dopo i 33 punti messi a segno la scorsa settimana contro Portland. Gli Atlanta Hawks hanno conquistato una preziosa vittoria contro Cleveland (114-111), grazie a un terzo quarto da 43 punti. Onyeka Okongwu ha realizzato 29 punti e catturato 12 rimbalzi, Nickeil Alexander-Walker ne ha messi a referto 25, mentre Aaron Wiggins ha contribuito con 20 punti partendo dalla panchina per gli Hawks, che centrano così la loro prima vittoria casalinga della stagione 2026-2027.

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