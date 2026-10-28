Marc Marquez: "In Malesia con una grande carica, ma dobbiamo rimanere concentrati"

Dopo la Sprint di Phillip Island che gli ha permesso di tornare al primo posto della classifica generale della MotoGP, Marc Marquez è pronto a continuare a essere protagonista in un weekend fondamentale per il campionato, soprattutto se il round del Qatar dovesse saltare. Quella malese è una pista molto diversa da quella australiana e con condizioni climatiche che dovranno essere gestite al meglio. "Sepang è una pista totalmente diversa rispetto a Phillip Island e il clima qui rende sempre tutto più impegnativo. La gara del sabato in Australia mi ha dato una grande carica, ma dobbiamo rimanere concentrati: l'obiettivo è continuare a essere protagonisti e gestire al meglio ogni sessione e ogni sforzo", ha detto lo spagnolo della Ducati.