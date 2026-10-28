Marc Marquez: "In Malesia con una grande carica, ma dobbiamo rimanere concentrati"

© afp | MotoGp Phillip Island 2026
© afp | MotoGp Phillip Island 2026
© afp | MotoGp Phillip Island 2026
© afp | MotoGp Phillip Island 2026
Dopo la Sprint di Phillip Island che gli ha permesso di tornare al primo posto della classifica generale della MotoGP, Marc Marquez è pronto a continuare a essere protagonista in un weekend fondamentale per il campionato, soprattutto se il round del Qatar dovesse saltare. Quella malese è una pista molto diversa da quella australiana e con condizioni climatiche che dovranno essere gestite al meglio. "Sepang è una pista totalmente diversa rispetto a Phillip Island e il clima qui rende sempre tutto più impegnativo. La gara del sabato in Australia mi ha dato una grande carica, ma dobbiamo rimanere concentrati: l'obiettivo è continuare a essere protagonisti e gestire al meglio ogni sessione e ogni sforzo", ha detto lo spagnolo della Ducati.
Messosi alle spalle un weekend non facile in Australia, Pecco Bagnaia arriva in Malesia pronto a riscattarsi su uno dei circuiti a lui più cari tra quelli d'oltremare, un tracciato iconico dove è sempre stato tra i più competitivi. "In Australia non è stato un fine settimana semplice, ma Sepang è una delle piste che amo di più tra quelle oversea. Qui la DesmosediciGP ha saputo fare la differenza e abbiamo ricordi bellissimi. Lavoriamo sodo fin dal venerdì per ritrovare subito il giusto feeling e giocarci le nostre carte nel weekend", le parole del torinese.