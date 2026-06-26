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MotoGP Olanda: Bezzecchi il più veloce anche nelle pre-qualifiche. Bagnaia 5°

L’Aprilia si gode un super Bez, mattatore del venerdì ad Assen, mentre Marc Marquez è sesto. Bandiera rossa per la caduta di suo fratello Alex

26 Giu 2026 - 16:40
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È Marco Bezzecchi il pilota più rapido nella sessione di pre-qualifiche che chiude il programma del venerdì per la MotoGP sull’iconico circuito di Assen. Con il crono di 1’31.123, il pilota della Aprilia completa una giornata davvero positiva, visto il miglior tempo già siglato anche nelle prove libere 1. Secondo e terzo sono rispettivamente Fernandez e Acosta, mentre Marc Marquez è sesto e Martin nono. Si salva solo nel finale Pecco Bagnaia, quinto alla bandiera a scacchi. Purtroppo, da segnalare una pesante caduta di Alex Marquez, che ha portato anche a una bandiera rossa.

PRE-QUALIFICHE
In una sessione davvero sfortunata per il Team Gresini, con le cadute sia di Alex Marquez che di Fermin Aldeguer (entrambi finiti al centro medico), è ancora una volta Marco Bezzecchi a siglare il miglior tempo sul circuito di Assen. Già mattatore in mattinata nel corso delle prove libere 1, il leader del Mondiale si ripete anche nel pomeriggio, fermando il cronometro sull’1’31.123 nelle pre-qualifiche. Il pilota Aprilia lancia così un chiaro messaggio a tutta la concorrenza, seguito da Fernandez: suo il secondo tempo (+0.177). Marc Marquez è autore invece del sesto crono (+0.323), mentre Jorge Martin (scivolato senza conseguenze a fine sessione) è nono (+0.515). A inserirsi nella Top 10, che nelle qualifiche del sabato potrà partire direttamente dal Q2, sono poi Acosta (3°), Ogura (4°), Bagnaia (5°), Di Giannantonio (7°), Bastianini (8°) e Alex Marquez (10°). A salvarsi proprio sulla bandiera a scacchi è Pecco, condizionato per tutta la sessione da problemi di trazione, con il team ufficiale Ducati costretto ad apportare alcune modifiche all’ammortizzatore. Direttamente dal Q1 dovrà ripartire invece domani Quartararo (15°).

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