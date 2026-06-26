MotoGP Olanda: Bezzecchi il più veloce anche nelle pre-qualifiche. Bagnaia 5°

È Marco Bezzecchi il pilota più rapido nella sessione di pre-qualifiche che chiude il programma del venerdì per la MotoGP sull’iconico circuito di Assen. Con il crono di 1’31.123, il pilota della Aprilia completa una giornata davvero positiva, visto il miglior tempo già siglato anche nelle prove libere 1. Secondo e terzo sono rispettivamente Fernandez e Acosta, mentre Marc Marquez è sesto e Martin nono. Si salva solo nel finale Pecco Bagnaia, quinto alla bandiera a scacchi. Purtroppo, da segnalare una pesante caduta di Alex Marquez, che ha portato anche a una bandiera rossa.