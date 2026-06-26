MOTOGP OLANDA

MotoGP Olanda: Bezzecchi fa il miglior tempo nelle prime libere, caduta per Marquez

Il pilota dell’Aprilia ferma il cronometro sull’1’32.311, mentre scivola Marc. Bagnaia secondo, Di Giannantonio quarto

26 Giu 2026 - 11:49
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Inizia il weekend di Assen per la MotoGP e Marco Bezzecchi sigla subito il miglior crono nel corso delle prove libere 1 in scena sul circuito olandese. Tornato in sella alla sua Aprilia dopo essere stato costretto a saltare il GP di Brno per lo schiaffo rifilato a uno steward, il leader del Mondiale realizza un 1’32.311, precedendo la Ducati di Pecco Bagnaia (+0.098). Il terzo tempo lo timbra invece Jorge Martin, davanti a Fabio Di Giannantonio. Caduta per Marc Marquez, autore di una scivolata senza conseguenze.

PROVE LIBERE 1
È Marco Bezzecchi il pilota più veloce nelle prove libere 1 ad Assen. Il pilota dell’Aprilia ferma il cronometro sull’1’32.311 nell’Università della moto, iniziando così nel migliore dei modi il suo weekend olandese, dopo la squalifica scontata in Repubblica Ceca. Alle spalle del leader del mondiale chiude quello che l’anno prossimo diventerà il suo compagno di squadra, ovvero Pecco Bagnaia (+0.098): annunciato il suo divorzio con Ducati, l’italiano si rende protagonista di un’ottima sessione. Terzo Jorge Martin (+0.144), mentre il quarto crono lo segna Fabio Di Giannantonio (+0.160). A completare la Top 5 è Ai Ogura (+0.164), con Marc Marquez decimo (+0.446): lo spagnolo scivola in curva 16, ma non riporta conseguenze. L’undicesimo tempo è, infine, quello realizzato da Pedro Acosta (+0.454): sarà lui a prendere il posto di Bagnaia in Ducati a partire dalla prossima stagione.

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