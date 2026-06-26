MotoGP Olanda: Bezzecchi fa il miglior tempo nelle prime libere, caduta per Marquez

PROVE LIBERE 1

È Marco Bezzecchi il pilota più veloce nelle prove libere 1 ad Assen. Il pilota dell’Aprilia ferma il cronometro sull’1’32.311 nell’Università della moto, iniziando così nel migliore dei modi il suo weekend olandese, dopo la squalifica scontata in Repubblica Ceca. Alle spalle del leader del mondiale chiude quello che l’anno prossimo diventerà il suo compagno di squadra, ovvero Pecco Bagnaia (+0.098): annunciato il suo divorzio con Ducati, l’italiano si rende protagonista di un’ottima sessione. Terzo Jorge Martin (+0.144), mentre il quarto crono lo segna Fabio Di Giannantonio (+0.160). A completare la Top 5 è Ai Ogura (+0.164), con Marc Marquez decimo (+0.446): lo spagnolo scivola in curva 16, ma non riporta conseguenze. L’undicesimo tempo è, infine, quello realizzato da Pedro Acosta (+0.454): sarà lui a prendere il posto di Bagnaia in Ducati a partire dalla prossima stagione.