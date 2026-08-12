La Mercedes su misura per LeBron James

Su misura

La berlina per antonomasia è stata scelta dal campione NBA per il suo estremo comfort. Grazie al programma Manufaktur Made To Measure, James ha scelto di personalizzare la vettura secondo il suo gusto. La tinta per la carrozzeria è light ivory, abbinata al cerchione. Sotto il cofano, trova posto un motore 6.0 litri V12 da 630 CV. Mercedes è solita distinguere i suoi modelli più esclusivi segnalando - a lato del cofano - l'architettura propulsiva (di solito V8 o V12). Qui invece campeggia il logo di "LJ".

Come una suite

L'abitacolo ha ricevuto le maggiori attenzioni. Già di per sé, la Classe S è la massima espressione di lusso, comodità e tecnologia. Se poi si ha l'opportunità di potersi costruire un ambiente come si vuole, allora il risultato è più simile a una suite che a un'automobile. I sedili sono rivestiti in pelle Nappa Stormy Weather, che contrasta con le cuciture in bianco porcellana. Si notano anche dettagli in piano black e numerose serigrafie "LJ". L'auto sarà messa all'asta a supporto della LeBron James Family Foundation.