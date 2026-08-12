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La Mercedes su misura per LeBron James

Il Campione NBA ha personalizzato una Classe S680, con motore V12 da oltre 600 CV

di Redazione Drive Up
12 Ago 2026 - 09:14
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I 140 anni dell'automobile sono un traguardo che Mercedes intende festeggiare a dovere. D'altronde, questa lunga storia è iniziata a Stoccarda con il Benz Patent-Motorwagen. Per evitare che qualcuno si dimentichi, il marchio tedesco ha organizzato un'abbondante presenza alla prossima Monterey Car Week 2026. Dove sarà esposta anche la Classe S di LeBron James.

LeBron James ha una berlina Mercedes su misura

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Su misura
La berlina per antonomasia è stata scelta dal campione NBA per il suo estremo comfort. Grazie al programma Manufaktur Made To Measure, James ha scelto di personalizzare la vettura secondo il suo gusto. La tinta per la carrozzeria è light ivory, abbinata al cerchione. Sotto il cofano, trova posto un motore 6.0 litri V12 da 630 CV. Mercedes è solita distinguere i suoi modelli più esclusivi segnalando - a lato del cofano - l'architettura propulsiva (di solito V8 o V12). Qui invece campeggia il logo di "LJ".
Come una suite
L'abitacolo ha ricevuto le maggiori attenzioni. Già di per sé, la Classe S è la massima espressione di lusso, comodità e tecnologia. Se poi si ha l'opportunità di potersi costruire un ambiente come si vuole, allora il risultato è più simile a una suite che a un'automobile. I sedili sono rivestiti in pelle Nappa Stormy Weather, che contrasta con le cuciture in bianco porcellana. Si notano anche dettagli in piano black e numerose serigrafie "LJ". L'auto sarà messa all'asta a supporto della LeBron James Family Foundation.

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