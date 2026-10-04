Le pagelle di Motegi: Marquez fa da solo, Martin lottatore. Bezzecchi terzo incomodo

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Ennesima doppietta per il ducatista, che è pronto ad azzannare, ma sarà lotta dura con Jorge. L'italiano è invece quasi fuori dai giochidi Alberto Gasparri
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Marc Marquez 10 Ennesimo massimo dei voti per lo spagnolo, che al sabato fa la lepre e alla domenica il cacciatore. Il risultato però non ambia e adesso Martin è di nuovo nel mirino. Marc, inoltre, fa tutto da solo visto che quest'anno le altre Ducati faticano parecchio, ma all'Aprilia il gioco di squadra potrebbe non bastare.
Martin 8 Se c'è un pilota che venderà cara la pelle, questo è proprio Jorge. Anche Marquez lo sa bene ed è pronto alla battaglia. Adesso si accontenterà di raccogliere più punti possibili, ma l'impressione è che presto servirà allargare anche i gomiti e lui sa farlo.
Bezzecchi 7 Ormai è diventato solo il terzo incomodo, perché fa sempre più fatica a mettere la sua RS-GP davanti a Marquez e Martin e a questo punto la lotta per il titolo sembra sfuggire di mano. Se vuole riaprire i giochi, questo è il momento di tornare a vincere. L'ultimo.
Bastianini 7 Dopo la beffa del sabato, avrebbe meritato il podio e ci è andato davvero vicino perché a Motegi volava. Due quarti posti sono davvero amari, ma se si pensa che spesso faceva fatica a lottare per la Top 10... Sull'Aprilia potrebbe rinascere definitivamente.
Alex Marquez 4 Dopo lo strike della Sprint e i due LLP stava facendo una belle rimonta, con la lotta per il quinto posot nel mirino. Poi la caduta che ha reso davvero nero il fine settimana giapponese.
Acosta 6 Timido in avvio, è stato penalizzato dalla caduta di sabato e da una gomme che all'inizio non gli ha dato fiducia. Poi ha lottato con Fernandez e Ogura, ma, stranamente, stavolta è uscito sconfitto da entrambi.
Ogura 6 Tutti, lui per primi, si aspettavano di più dalla gara di casa. Invece Ai non ha mai dato l'impressione di essere abbastanza veloce e sicuro per stare con i ragazzi del podio. Ha perso il duello con il compagno di box e questo non lo ha reso certo felice.
Bagnaia 5,5 Poteva andare meglio, ma anche peggio. L'ottavo posto non è un piazzamento così terribile per lui di questi tempi, ma se si pensa che dodici mesi fa lasciava Motegi da dominatore...
Moreira 5 Secondo nella gara corta, a terra in quella lunga. Un errore non da lui quando era il migliore dei piloti Honda. Forse sente un po' la pressione in attesa di capire se nel 2027 verrà inserito nella squadra Hrc o resterà da Cecchinello.
Vinales 6 Sufficienza di incoraggiamento visto che era al rientro dopo un lungo stop. Niente di straordinario, intendiamoci, anche perché ha chiuso dietro a Chantra, ma per uno che veniva dato per scomparso è un segnale positivo. Sperando che chiuda la sua avventura in MotoGP in un modo degno del suo passato.