MotoGP: Marc Marquez vince anche a Motegi, Martin e Bezzecchi sul podio

Dietro invece è show totale tra le due Trackhouse di Ogura e Fernandez e Pedro Acosta, con sorpassi e controsorpassi continui. All’ultimo giro Bastianini prova clamorosamente l’attacco su Bezzecchi, ma va un po’ lungo e il numero 72 riesce a difendere il podio. Marquez vince davanti a Martin e Bezzecchi, con Bastianini subito ai piedi del podio. Alle sue spalle le due Trackhouse di Fernandez e Ogura, che beffano Acosta. Ottavo Bagnaia, davanti ad Aldeguer e Luca Marini, che chiudono la top ten. Lotta serratissima per il titolo, con Martin a quota 333 e Marquez a 331.