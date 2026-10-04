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MotoGP: Marc Marquez vince anche a Motegi, Martin e Bezzecchi sul podio

Lo spagnolo della Ducati trionfa in Giappone e rincorre il titolo, le due Aprilia ufficiali subito dietro

04 Ott 2026 - 07:52
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Marc Marquez trionfa nel Gran Premio del Giappone di MotoGP: a Motegi il campione del Mondo si impone davanti alle due Aprilia di Jorge Martin (secondo) e Marco Bezzecchi (terzo). Ai piedi del podio un ottimo Enea Bastianini, davanti alle due Trackhouse di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. Marquez attacca Martin a metà gara e va a prendersi la vittoria, accorciando in classifica Mondiale solo a -2 dallo spagnolo di Noale.

Un super Marc Marquez in Giappone, il Campione del Mondo domina a Motegi. Jorge Martin ha un ottimo spunto al via, con subito dietro Marc Marquez ed un Bezzecchi che scala qualche posizione. Anche Alex Marquez parte bene, prima di scontare i due Long Lap Penalty dopo l’incidente causato nella Sprint Race. I primi tre creano quindi il vuoto alle loro spalle, con un grande Bastianini quarto davanti alle due Aprilia Trackhouse. Bezzecchi perde un po’ di ritmo rispetto ai primi due, che scappano via e accendono il duello. Al giro 12 dei 24 previsti arriva l’attacco decisivo: in curva 9 Marquez affonda su Martin, prendendosi la leadership della gara. Marc scappa via e va a prendersi in solitaria il successo, mentre nelle retrovie si accendono le lotte per il podio e per la quinta posizione: Bezzecchi e Bastianini si sfidano sul cronometro giro dopo giro, con il pilota Aprilia che riesce a tenere la terza piazza nonostante nel finale l’alfiere Ktm faccia segnare il giro record della pista.

Dietro invece è show totale tra le due Trackhouse di Ogura e Fernandez e Pedro Acosta, con sorpassi e controsorpassi continui. All’ultimo giro Bastianini prova clamorosamente l’attacco su Bezzecchi, ma va un po’ lungo e il numero 72 riesce a difendere il podio. Marquez vince davanti a Martin e Bezzecchi, con Bastianini subito ai piedi del podio. Alle sue spalle le due Trackhouse di Fernandez e Ogura, che beffano Acosta. Ottavo Bagnaia, davanti ad Aldeguer e Luca Marini, che chiudono la top ten. Lotta serratissima per il titolo, con Martin a quota 333 e Marquez a 331.

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