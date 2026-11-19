La MotoGp si avvia verso le sue fasi finali e tutti gli occhi, a Portimão, sono su Marc Marquez. Lo spagnolo vanta 60 punti di vantaggio su Jorge Martin e 74 su Marco Bezzecchi, dunque potrebbe festeggiare il 10° Mondiale (ottavo in MotoGp) già sabato: gli basterà vincere la Sprint Race o, in alternativa, ottenere almeno 14 punti nel weekend. Marquez è il grande protagonista nella conferenza stampa pre-gara e si espone così, sul titolo: "Questo è il primo reale match point che ho, non ci credevo in Qatar. Settimana scorsa mi sono allenato e ho cercato di mantenere la mia routine, ho un solo obiettivo: fare 14 punti in questo weekend e conquistare il titolo. So che mi basterà vincere la Sprint per ottenere il Mondiale, ma cercherò di andare veloce sin dalle prove libere ed essere molto concentrato. Ci sono tanti rischi, cercheremo di minimizzarli: voglio portare a casa il titolo il prima possibile, ma dovremo rimanere calmi ed essere intelligenti. Mi ritiro se vinco il titolo? Sono concentrato sul chiudere questo campionato, è il mio obiettivo principale. Ho ancora due anni di contratto, ma quest'anno è stato complicato sotto tanti aspetti. Sono ancora molto veloce, penserò a vincere questo titolo e poi lavorerò per l'anno prossimo. Quando hai difficoltà e dolori, ti diverti di meno e per questo sembro più "serio" in pista quest'anno. Ho dovuto lavorare in modo diverso e lavorare tanto, l'obiettivo era rientrare nei giochi per il titolo e l'abbiamo fatto. Mi sto ancora godendo tutto, gli ultimi anni sono stati meno facili, ma posso esseree felice perché ho subito il mio primo infortunio serio alla soglia dei trent'anni. Ho di fronte a me l'esempio di Valentino Rossi, che ha corso fino a 41-42 anni, e so che è possibile. Valuterò cosa fare nei prossimi anni, ho già avuto 18 anni di carriera e solo le ultime stagioni hanno cambiato la mia visione di questo sport. C'è chi, invece, ha avuto tanti infortuni come Jorge Martin. Magari lui, per la sua storia, smetterà più giovane...".



Marquez faceva il suo esordio 18 anni fa, proprio in Portogallo: "Ero solo un quindicenne, ma dimostravo dieci anni (ride, ndr). Sono cresciuto piuttosto tardi col mio corpo, ricordo benissimo quella giornata perché mi ero fatto male nella pre-season e non ero al top. Trovo incredibile pensarci, ora battaglio per il decimo titolo e ho avuto successo per più di metà della mia carriera. Ho un grande rapporto col Portogallo, sarebbe bello vincere qui il Mondiale. In caso contrario, lo faremo a Valencia… La parola chiave del weekend sarà concentrazione. Sembra tutto fatto, da fuori, ma non lo è. Nelle corse tutto può succedere, si è visto con Pogacar nel ciclismo: tutti lo davano come vincitore nella Vuelta e nel Mondiale, invece è caduto e la stagione è finita. Vogliamo dare il massimo, senza esagerare, e non diamo nulla per scontato: eravamo a -102 e possiamo vincere il titolo, tutto può succedere nelle corse. Vedo rischi ovunque, anche quando vado in bici a Madrid e la strada è bagnata (ride, ndr). Uno dei punti è questo, andare veloce minimizzando al contempo i rischi. L'obiettivo sarà stare nei primi quattro".



Proprio Jorge Martin è l'altro grande protagonista del weekend, anche se guarda con disillusione alla lotta per il Mondiale: "Mi sento molto meglio, sono pronto. Le due settimane di stop mi hanno fatto bene, spero di poter correre senza dolore e fare il massimo. So di dover guadagnare 24 punti su Marquez per prolungare il discorso-Mondiale, vorrei finire la stagione e il mio periodo con Aprilia nel modo migliore. So anche che non tutto è sotto il mio controllo, ma daremo il massimo. Non sarà semplice lottare con Marc, a Portimao però possiamo vincere e l'ho dimostrato nel 2024. Il mio obiettivo sarà quello, mentre tenere aperto il Mondiale sembra impossibile… Sin qui avevo lottato con Bagnaia per il titolo, Marc è un grande campione e la sua esperienza lo porta difficilmente a fare errori. Questo lo rende molto difficile da battere, è un privilegio lottare con lui e imparare qualcosa. Il Mondiale costruttori con Aprilia? Sappiamo di poter vincere queste due gare, ma dovremo lottare con ogni Ducati e non solo con Marc. Non sarà semplice".



La chiusura è per Marco Bezzecchi, che l'anno scorso vinse gli ultimi due Gp stagionali: "Matematicamente ci sono delle possibilità per il titolo, ma realisticamente no. Si tratta di un'eventualità davvero distante, cercherò di vivere gara per gara e fare del mio meglio, ma il titolo è fuori dal mio controllo. Punto a fare del mio meglio sin da domani, il sogno è bissare la vittoria nel Gp di domenica e ripetere ciò che avevamo fatto l'anno scorso. Per restare nei giochi per il Mondiale Marc non dovrebbe fare punti e lo trovo irrealistico, noi puntiamo a fare il massimo. L'anno scorso ho vinto sia a Portimao che a Valencia, trovo molto importante finire nel miglior modo possibile quella che è stata la mia miglior stagione in MotoGp sin qui".