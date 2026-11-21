"La frustrazione di Leclerc? La capisco ma non è il caso di farne un dramma. Sapevamo fin dall'inizio che questo sarebbe stato un fine settimana complicato. Non ci aspettavamo di andare molto bene per via dei rettilinei di questa pista ma oggi c'era margine per fare meglio. Non avevamo il passo per la pole position ma quello per andare in Q3 certamente sì. Charles non è riuscito a mettere insieme il giro. Il primo tentativo non era andato male ma nel secondo ha faticato nel finale a mettere tutto insieme. Lewis ha danneggiato il fondo nel Q1 e non siamo riusciti a ripararlo del tutto. Il fatto è che noi andiamo meglio con temperature più calde sull'asfalto. Non è una scusa però: le condizioni erano le stesse per tutti. Dobbiamo fare meglio perché c'era molto più margine, non siamo riusciti a sfruttare il nostro potenziale. Adesso però ci concentriamo sulla gara per provare a rimontare".