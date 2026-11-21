Leclerc furioso: "Sono in... cavolato". Vasseur: "Non facciamone un dramma"
Il monegasco non le manda a dire al termine della peggior qualifica ferrarista del 2026di Stefano Gatti
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Las Vegas amara per la Ferrari in qualifica. Charles Leclerc e Lewis Hamilton guadagnano entrambi una posizione sulla griglia di partenza grazie alla penalità-motore di Oscar Piastri ma la pista resta in salita e l'ambiente è inquieto, anche se le aspettative iniziali non erano altissime. Visibilmente contrariato, il monegasco si sfoga a caldo davanti ai microfoni, sir Lewis spiega il danno iniziale che gli ha impedito di fare meglio. Da parte sua il Team Principal Frederic Vasseur cerca di calmare le acque, giustifica Leclerc ma al tempo stesso lo punzecchia e si sforza di "lanciare" la rimonta dei suoi in gara.
CHARLES LECLERC
"Sì è vero, alla fine ho fatto un errore che mi è costato qualcosa ma la verità è che oggi non ne è andata una dritta, sono abbastanza... incazzato. Ero sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato, avevo macchine più veloci dietro di me tutto il tempo e via radio non mi arrivavano messaggi. Ho preso praticamente tutto lo sporco che c'era fuori linea: in certe condizioni la macchina non fa quello che deve fare. Lo ripeto: sono incazzato. A livello di gap è andata... meno peggio del previsto, dato che prendiamo un secondo solo in rettilineo. Così è difficile cambiare qualcosa".
LEWIS HAMILTON
"Non mi aspettavo di essere così indietro. Ho avuto un problema al mio primo giro. Ho preso un detrito o qualcosa del genere che ha danneggiato il fondo nella parte finale. Abbiamo provato a sistemarlo ma abbiamo perso tre o quattro decimi solo di carico aerodinamico. L'ultimo giro del Q2 non era male, ma solo fino all'ultimo settore. Non ci dobbiamo abbattere, dobbiamo continuare a spingere e a dare tutto".
FREDERIC VASSEUR
"La frustrazione di Leclerc? La capisco ma non è il caso di farne un dramma. Sapevamo fin dall'inizio che questo sarebbe stato un fine settimana complicato. Non ci aspettavamo di andare molto bene per via dei rettilinei di questa pista ma oggi c'era margine per fare meglio. Non avevamo il passo per la pole position ma quello per andare in Q3 certamente sì. Charles non è riuscito a mettere insieme il giro. Il primo tentativo non era andato male ma nel secondo ha faticato nel finale a mettere tutto insieme. Lewis ha danneggiato il fondo nel Q1 e non siamo riusciti a ripararlo del tutto. Il fatto è che noi andiamo meglio con temperature più calde sull'asfalto. Non è una scusa però: le condizioni erano le stesse per tutti. Dobbiamo fare meglio perché c'era molto più margine, non siamo riusciti a sfruttare il nostro potenziale. Adesso però ci concentriamo sulla gara per provare a rimontare".