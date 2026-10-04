Marquez: "Importante fare questi punti, ho aumentato il passo per tenere dietro Martin"

Dal canto suo, Marco Bezzecchi ha difeso il podio dagli attacchi di Bastianini, ma non è stato facile. "Un weekend duro, oggi Enea era on fire ma io volevo il podio. Non è stato un weekend facile perché ho perso una persona molto importante proprio quando sono arrivato qui in Giappone, quindi volevo tanto questo podio. Sono contento", le sue parole. Poi con più calma: "E' stata una settimana un po' così, sono contento e ho dato il massimo. Ci tenevo a rifarmi dopo ieri che c'è stato qualcosa che non andava. Sono contento, un podio sudato perché Enea oggi era imbestialito, soprattutto sul finale, ad un certo punto io miglioravo e facevo il miglior tempo e ogni volta mi migliorava. Il lutto? Non è facile quando sei qua, vorresti essere d'aiuto ma sei dall'altra parte del mondo. Sono contento di aver fatto questo risultato per poterlo dedicare a queste persone".