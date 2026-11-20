La gara Sprint di Portimao potrebbe assegnare il titolo della MotoGP a Marc Marquez e lo spagnolo ammette che nonostante l'esperienza un po' di tensione l'ha provata nella prima giornata di prove, che l'ha visto chiduere le pre-qualifiche al sesto posto. “Oggi è andata bene. In realtà ero un po' teso, ma credo sia comprensibile e umano. Domani avrò la mia prima chance, ma non sarà l'unica e ci sarà bisogno di controllare il livello di rischio. Questa mattina forse sono stato un po' troppo cauto nei punti pericolosi e qui a Portimao, se non affronti le curve veloci al massimo, finisci per fare fatica. Nel pomeriggio ho iniziato a sentirmi meglio e a divertirmi. Il primo obiettivo lo abbiamo raggiunto e ora pensiamo al prossimo. Nella giornata di venerdì, soprattutto quando ci sono due eventi di fila, c'è molto da perdere e poco da guadagnare e per questo motivo abbiamo pensato solo alla Q2”, ha detto il ducatista.