© Getty Images
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La gara Sprint di Portimao potrebbe assegnare il titolo della MotoGP a Marc Marquez e lo spagnolo ammette che nonostante l'esperienza un po' di tensione l'ha provata nella prima giornata di prove, che l'ha visto chiduere le pre-qualifiche al sesto posto. “Oggi è andata bene. In realtà ero un po' teso, ma credo sia comprensibile e umano. Domani avrò la mia prima chance, ma non sarà l'unica e ci sarà bisogno di controllare il livello di rischio. Questa mattina forse sono stato un po' troppo cauto nei punti pericolosi e qui a Portimao, se non affronti le curve veloci al massimo, finisci per fare fatica. Nel pomeriggio ho iniziato a sentirmi meglio e a divertirmi. Il primo obiettivo lo abbiamo raggiunto e ora pensiamo al prossimo. Nella giornata di venerdì, soprattutto quando ci sono due eventi di fila, c'è molto da perdere e poco da guadagnare e per questo motivo abbiamo pensato solo alla Q2”, ha detto il ducatista.
Davanti a tutti, comunque, si è messo il fratello Alex Marquez. “Non ci aspettavamo di essere così veloci, ma è certo che sul giro secco abbiamo ritrovato la velocità senza fare fatica. Sul passo di gara e sulla forza invece siamo indietro. Vedremo come risponderà il corpo domani e domenica, ma mi preoccupa la gara lunga senza dubbio. Sapevo il fine settimana che avrei affrontato, il circuito mi piace parecchio, ma viviamo alla giornata. Oggi ci godiamo la Q2 diretta che non era per nulla scontata”, le sue parole.