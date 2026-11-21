"Oggi ho dato tutto quello che avevo e penso che nell'ultimo giro non avrei potuto fare molto di più. Purtroppo abbiamo danneggiato il fondo nelle prime fasi della sessione e questo ci è costato un po' di carico aerodinamico. Verso la fine abbiamo avuto anche alcune limitazioni nella gestione dell'energia. Senza questi problemi credo che avremmo passato il turno e saremmo entrati in Q3. Ovviamente non è il risultato che volevamo, ma dobbiamo tenere alta la testa, continuare a spingere e dare il massimo domani". Così, in un comunicato della scuderia il pilota Ferrari Lewis Hamilton dopo le qualifiche del Gp di Las Vegas.