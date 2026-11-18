MotoGp Qatar, highside spaventoso per Bagnaia: frattura al piede, out per la gara lunga
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La MotoGP vola in Algarve per il 21° e penultimo round della stagione 2026. Appuntamento fissato a Portimão, un tracciato ancora tutto da domare per la Ducati visto che dall'esordio nel 2000 fino all'addio di Estoril, la vittoria è sempre sfuggita, mentre con l'ingresso in calendario dell'Autódromo Internacional do Algarve nel 2020 la Desmosedici GP ha conquistato due successi: nel 2023 con Pecco Bagnaia e nel 2024 con Jorge Martín.
Reduce dal trionfo nella Sprint del sabato e dal secondo posto nel GP in Qatar, risultati che lo hanno avvicinato ulteriormente all'obiettivo finale, Marc Márquez arriva in Portogallo con il secondo match-point per il campionato piloti, un traguardo che potrebbe già assicurarsi sabato al termine della gara corta: gli basterà vincere e sarà iridato per la decima volta.
"In Qatar abbiamo fatto un ottimo lavoro: su una pista dove in passato ho spesso faticato, sono arrivati due risultati solidi che ci hanno permesso di allungare ancora in classifica. Qui avremo la possibilità di chiudere i giochi, ma non dobbiamo cambiare approccio: bisogna restare con i piedi per terra e dare il massimo passo dopo passo, da venerdì fino alla gara di domenica. Il Portogallo è un tracciato bellissimo, molto tecnico e difficile, dove finora non ho avuto molta fortuna, quindi massima concentrazione", le parole dello spagnolo.
Dall'altra parte del box, esordio assoluto sulla Desmosedici GP del Team Ufficiale per Iker Lecuona, chiamato a sostituire Pecco Bagnaia, infortunato durante la Sprint in Qatar e attualmente in convalescenza in Italia dopo l'intervento chirurgico al piede destro (con l'obiettivo di rientrare per l'atto conclusivo di Valencia). Forte di una striscia di risultati positivi e di ottime sensazioni in pista, Iker punta a sfruttare questa grande occasione per continuare il proprio percorso di crescita con i colori ufficiali.
"Sono davvero contento di avere questa opportunità: esordire con la squadra ufficiale è la ciliegina sulla torta di questo 2026. Sarà un'altra grande occasione in MotoGP, per di più in sella alla Desmosedici GP e su una pista molto complicata e tecnica come quella di Portimão. Spero di riuscire a fare bene e di godermi il weekend, ma prima di tutto ci tengo a mandare un grande in bocca al lupo a Pecco per una pronta guarigione", le sue parole.
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