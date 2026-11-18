"In Qatar abbiamo fatto un ottimo lavoro: su una pista dove in passato ho spesso faticato, sono arrivati due risultati solidi che ci hanno permesso di allungare ancora in classifica. Qui avremo la possibilità di chiudere i giochi, ma non dobbiamo cambiare approccio: bisogna restare con i piedi per terra e dare il massimo passo dopo passo, da venerdì fino alla gara di domenica. Il Portogallo è un tracciato bellissimo, molto tecnico e difficile, dove finora non ho avuto molta fortuna, quindi massima concentrazione", le parole dello spagnolo.