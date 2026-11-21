APU Old Wild West Udine comunica che gli accertamenti strumentali ai quali è stato sottoposto Eimantas Bendzius, a seguito di un infortunio occorso durante una seduta di allenamento, hanno evidenziato una lesione muscolare. Il giocatore ha già intrapreso il percorso terapeutico e riabilitativo definito dallo staff medico del club, che ne monitorerà l’evoluzione del quadro clinico.