© Getty Images
© Getty Images
Lo spagnolo del team Gresini chiude davanti a tutti con 1'37"350, mentre suo fratello resta fuori dalla "Top 3". Secondo Di Giannantonio, terzo Bezzecchi
© Getty Images
© Getty Images
A Portimao è Alex Marquez il migliore nelle pre-qualifiche della MotoGP: dopo aver chiuso con il terzo tempo nelle prime prove libere al mattino, il pilota spagnolo abbassa decisamente il tempo e chiude davanti a tutti con 1'37"350, sfiorando il record registrato dal fratello Marc nel 2023. Proprio il pilota della Ducati ufficiale chiude al sesto posto, in una prova segnata da qualche difficoltà sul tracciato portoghese, sul quale questo fine settimana può però vincere il decimo titolo mondiale. Completano la "top 3" Di Giannantonio e Bezzecchi.
Nel weekend in cui Marc Marquez può trionfare nel mondiale, a Portimao chiude con il sesto tempo nelle pre-qualifiche, dopo aver anche cambiato due volte moto nel finale della prova. In Portogallo, infatti, il più veloce della prova del pomeriggio è il fratello Alex, autore di un grande allungo nei time attack: con 1'37"350 arriva infatti a soli due decimi dal record del fratello, registrato del 2023. Dietro allo spagnolo si posiziona Di Giannantonio (+0.082), che dopo aver montato la doppia gomma morbida resta per diversi minuti in vetta, prima di essere superato proprio da Marquez nel finale. Brivido finale, invece, per Marco Bezzecchi (terzo a +0.172).
Il pilota Aprilia resta tra i più costanti per tutta la prova e migliora più volte il suo tempo ma senza riuscire a confermare il primo posto delle FP1, con l’ultimo giro che - però - gli garantisce di chiudere tra i primi tre. Completano la top 10 e dunque staccano il pass per il Q2 Acosta, Zarco, Marc Marquez, Binder, Aldeguer, Raul Fernandez e Jorge Martin, con quest’ultimo che riesce a centrare il nono tempo nel finale di gara, rischiando a più riprese di rimanere fuori. Il primo degli esclusi è Ai Ogura, seguito dalla KTM di Bastianini: partiranno dal Q1.