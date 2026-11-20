Il pilota Aprilia resta tra i più costanti per tutta la prova e migliora più volte il suo tempo ma senza riuscire a confermare il primo posto delle FP1, con l’ultimo giro che - però - gli garantisce di chiudere tra i primi tre. Completano la top 10 e dunque staccano il pass per il Q2 Acosta, Zarco, Marc Marquez, Binder, Aldeguer, Raul Fernandez e Jorge Martin, con quest’ultimo che riesce a centrare il nono tempo nel finale di gara, rischiando a più riprese di rimanere fuori. Il primo degli esclusi è Ai Ogura, seguito dalla KTM di Bastianini: partiranno dal Q1.