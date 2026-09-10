Stroppa: "Venezia ricompattato, pronti per la Fiorentina"

"La settimana è andata benissimo, mai come ora la squadra si è ricompattata e abbiamo preparato al meglio la partita". Lo ha assicurato Giovanni Stroppa, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida salvezza tra il suo Venezia e la Fiorentina, entrambe ancora a quota zero in classifica. "Vanoli mi ha battuto in una finale playoff, in quel caso è stato molto più bravo ma al di là di questo - ha aggiunto - ha fatto un l'anno scorso un grandissimo lavoro recuperando una stagione che sembrava fallimentare e gli farò i complimenti. Il cambio in panchina forse porterà qualcosa, dovremo essere pronti tornando a fare quello che sappiamo fare, al di là di Vanoli o Grosso". "Fino a qui il Venezia ha fatto prestazioni eccellenti - ha rilevato il tecnico dei lagunari - e abbiamo raccolto niente rispetto a quel che meritavamo. Quello che stiamo facendo con la nostra mentalità dobbiamo continuare a farlo nonostante la classifica. Se valuto quel che abbiamo proposto rispetto quello che abbiamo subito, avremmo una classifica diversa - ha osservato poi -. Non vorrei dire che ci serve fare un gol di più degli avversari, perché ora è bene sistemare ciò che accade nella nostra area. Per il resto, credo che per gioco espresso e identità la squadra deve continuare su questa strada". Stroppa ha ammesso che della viola teme tutto: "Al di là delle strategie e dell'identità di gioco, ha uomini importanti in ogni ruolo. Ha acquistato calciatori bravi nell'uno contro uno anche nei cambi, che in serie A fanno la differenza. Dobbiamo essere bravi noi ad annullarli". Circa gli indisponibili, "Basic non ha ancora recuperato, spero torni con la Lazio. Franjic è stato operato, Bella-Kotchap ha avuto un problema muscolare, anche Dagasso è in dubbio, il resto lo vedrete sulla lista dei convocati". Passaggio finale sul nuovo metodo arbitrale: "Mi sembra che stia un po' privilegiando chi non vuole far giocare rispetto a chi vuol giocare. Bisogna sanzionare chi è antisportivo o usa mezzi diversi. Mi piacciono molto le nuove regole sulle rimesse dal fondo e le altre, ma attenzione: c'è chi fa cose antisportive prima che uno riceva la palla".