Inter, che riconoscimento per Diouf: è tra i pre-convocati della Francia

La nota più lieta e, nel contempo, sorprendente di questo inizio di stagione dell'Inter è sicuramente Andy Diouf. Le prestazioni sulla fascia di quello che doveva essere solo un centrocampista adattato hanno convinto tutti e l'acciaccato Spence può rientrare con calma. Le eccellenti prove del 17 nerazzurro sono arrivati fino a Clairefontaine, nel quartier generale della Nazionale francese. E Zinedine Zidane ha deciso di inserirlo nella prima lista dei pre-convocati da ct dei transalpini in vista degli impegni di Nations League. E chissà, il prossimo 2 ottobre Diouf potrebbe contendersi la fascia in un duello tutto interista con Federico Dimarco nel match contro l'Italia.