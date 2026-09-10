MotoGp, Martin: "Lotta Mondiale ancora lunga, ancora non sono al 100%"

"Sicuramente Aragon è stata una pista non semplicissima, mentre qui in passato ho avuto buone soddisfazioni. Aprilia ha vinto con Marco l'anno scorso, anche Marc ha vinto qui, quindi il livello è alto. Siamo pronti, abbiamo una buona velocità e possiamo battagliare lì davanti". Così il pilota dell'Aprilia Jorge Martin parlando in conferenza stampa in vista del Gran Premio d'Italia della MotoGp al Mugello. In ottica mondiale, il pilota spagnolo ha aggiunto che "la lotta è ancora molto lunga, sembra che noi tre siamo un po' più avanti. Non mi sento ancora al 100%, in alcune piste sto bene mentre in altre faccio più fatica. Devo iniziare bene questo weekend, le prossime piste credo che siano a me favorevoli. Non sento di avere la velocità per lottare per la vittoria ogni weekend. Cercherò di continuare a lavorare per cercare di raggiungere la velocità di Marc e Marco, sento di essere ancora un po' indietro rispetto a loro".