MotoGP, Marc Marquez shock: la foto del braccio fa il giro del web

Un’immagine postata su Instagram durante una sessione di trazioni in palestra ha mostrato al mondo l'impressionante asimmetria tra la spalla e il braccio destro di Marc Marquez rispetto al lato sinistro, testimonianza visiva del calvario affrontato dal pilota con ben sette interventi chirurgici in sei anni.
Le impietose conseguenze fisiche dell'odissea iniziata con il terribile schianto a Jerez nel 2020 - e segnata da infezioni, problemi di calcificazione, ossa riposizionate e l'ultima operazione post-Le Mans per estrarre frammenti e viti a contatto con il nervo radiale - non fermano però il fuoriclasse spagnolo, che continua a spingere oltre ogni limite la sua Ducati.
Un'incredibile prova di resilienza riassunta nello slogan "No pain, no gain!", con il catalano rilanciato dal trionfo totale ad Aragón che lo proietta al secondo posto mondiale a sole 19 lunghezze dalla vetta occupata da Jorge Martín.