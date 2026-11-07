Napoli, AdL: "Nessun caso. Siamo in ritiro e bisogna evitare ogni distrazione"

"In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché? Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni. Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale", così Aurelio De Laurentiis ha spento ogni speculazione sulla scelta di annullare all'ultimo la conferenza stampa di Max Allegri. A colpire sono le tempistiche, dato che la sala stampa a Castel Volturno era gremita e si aspettava solo l'arrivo del tecnico toscano.