MotoGp Malesia: Marc Marquez il più veloce nelle prime libere

30 Ott 2026 - 08:00
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Marc Marquez ha segnato il giro più veloce nelle prime prove libere del Gran premio della Malesia di MotoGp, fermando il cronometro su 1'58"912. Secondo piazzamento per Marco Bezzecchi e terzo per Pedro Acosta, entrambi a +0"474. Quarto posto per Enea Bastianini (+0"776). Sesto tempo per Franco Morbidelli (+0"883), che ha preceduto Alex Marquez (+0"989). Nono posto per Fabio Di Giannantonio (+1"325). Francesco Bagnaia ha terminato tredicesimo (+1"418). Infortunato, Jorge Martin ha chiuso ventesimo (+1"835). 

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