MotoGp Malesia: Marc Marquez il più veloce nelle prime libere

Marc Marquez ha segnato il giro più veloce nelle prime prove libere del Gran premio della Malesia di MotoGp, fermando il cronometro su 1'58"912. Secondo piazzamento per Marco Bezzecchi e terzo per Pedro Acosta, entrambi a +0"474. Quarto posto per Enea Bastianini (+0"776). Sesto tempo per Franco Morbidelli (+0"883), che ha preceduto Alex Marquez (+0"989). Nono posto per Fabio Di Giannantonio (+1"325). Francesco Bagnaia ha terminato tredicesimo (+1"418). Infortunato, Jorge Martin ha chiuso ventesimo (+1"835).