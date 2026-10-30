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BMW omaggia Alex Zanardi con una M3 speciale

Un modello unico realizzato per festeggiare i 60 anni del Campione

di Redazione Drive Up
30 Ott 2026 - 08:40
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La memoria di Alex Zanardi continuerà a vivere nel ricordo delle sue imprese sportive e, da oggi, anche su una BMW M3 costruita per festeggiare i suoi 60 anni. La berlina sportiva è stata personalizzata dallo studio di design BorremeoDeSilva per rendere omaggio a un atleta che ha legato molti dei suoi successi al marchio di automobili tedesche.

La BMW M3 per i 60 anni di Alex Zanardi

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Una lunga storia
Zanardi è stato un pilota professionista, un atleta paralimpico e Brand Ambassador di BMW, con cui ha costruito una storia duratura e di fiducia reciproca nel corso del tempo. "Il suo rapporto con BMW - ha dichiarato Sergio Solero, Presidente di BMW Italia - è passato dalle piste ai successi paralimpici, fino all'impegno sociale. Negli anni ha affiancato alla propria attività sportiva la volontà di contribuire attivamente alla nascita e allo sviluppo di iniziative capaci di generare valore per la collettività".
Su misura
La vettura è stata allestita di modo che potesse raccontare Zanardi con gli elementi che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera sportiva. A distinguersi su tutto è sicuramente la presenza dell'ananas, storico portafortuna del pilota bolognese e reinterpretato per l'occasione attraverso il linguaggio stilistico di BMW M. La livrea è un tributo alle storiche tinte che hanno accompagnato il marchio BMW nelle competizioni, mentre l'abitacolo si distingue per la presenza di rivestimenti in Alcantara.

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