BMW omaggia Alex Zanardi con una M3 speciale

Una lunga storia

Zanardi è stato un pilota professionista, un atleta paralimpico e Brand Ambassador di BMW, con cui ha costruito una storia duratura e di fiducia reciproca nel corso del tempo. "Il suo rapporto con BMW - ha dichiarato Sergio Solero, Presidente di BMW Italia - è passato dalle piste ai successi paralimpici, fino all'impegno sociale. Negli anni ha affiancato alla propria attività sportiva la volontà di contribuire attivamente alla nascita e allo sviluppo di iniziative capaci di generare valore per la collettività".

Su misura

La vettura è stata allestita di modo che potesse raccontare Zanardi con gli elementi che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera sportiva. A distinguersi su tutto è sicuramente la presenza dell'ananas, storico portafortuna del pilota bolognese e reinterpretato per l'occasione attraverso il linguaggio stilistico di BMW M. La livrea è un tributo alle storiche tinte che hanno accompagnato il marchio BMW nelle competizioni, mentre l'abitacolo si distingue per la presenza di rivestimenti in Alcantara.