L'INTERVISTA

Milan, Cardinale: "Credo nello scudetto e nell'Amorim-ball: sarò aggressivo sul mercato"

Il patron rossonero intervistato dalla Gazzetta dello Sport: "Ruben è il mio Top Gun"

30 Ott 2026 - 08:45
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Fiducia in Amorim, nuovi investimenti sul mercato, volontà di tornare a cucirsi sul pentto quanto prima lo scudetto. Alla vigilia di un derby molto delicato, con l'Inter avanti di sette punti, il patron del Milan Gerry Cardinale, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, affrontando tutti i temi caldi di questo inizio di stagione in chiaroscuro. Innanzitutto, il tema dei rinforzi, con un gennaio che promette già nuovi arrivi: "Dobbiamo continuare a migliorare la rosa perché in estate non sono riuscito a fare tutto quello che volevo. Stiamo ricostruendo la squadra e, anche se mi piacciono i nuovi arrivati, quelli che sono rimasti e... i nomi di cui mi sono liberato, probabilmente ci vorranno un altro paio di sessioni di mercato per completare tutto. Siamo arrivati soltanto a un quarto del percorso e la priorità è costruire una squadra che abbia la capacità di affrontare gli infortuni. Per questo a gennaio sul mercato continueremo a essere aggressivi, opportunisti e continuerò a rinforzare la nostra panchina".

Le prime immagini del Generali Stadium: "Sarà un nuovo simbolo per Milano"

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Insomma, Cardinale promette nuovi sforzi per potenziare quello che chiama l'Amorim-ball: "Ho piena fiducia in lui. Nel finale di Top Gun, il “mio” film, c’è una grande battuta: “Non abbandono la mia spalla” dice Tom Cruise. E io non abbandono Ruben. Non è assolutamente in pericolo. Resterò al suo fianco. Non commetterò gli errori commessi negli ultimi anni. È il mio tecnico e continueremo a lavorare insieme finché non riusciremo a fare il salto di qualità. Nei giorni prima di ogni partita lo chiamo e gli chiedo: “Come posso aiutarti? Di cosa hai bisogno?” e lui mi rassicura dicendomi: “Ci penso io, ci penso io”. Sa che ci sono, ma sa anche fare il suo lavoro. Non ha bisogno che io gli stia con il fiato sul collo: ha tutto sotto controllo ed è un vero professionista che fa crescere le persone. Sta gestendo i ragazzi e sta allenando bene il gruppo. Non penso che questo succedesse prima".

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Ora, il derby. Fondamentale accorciare sull'Inter per tenere vivo il sogno scudetto: "È un obiettivo assolutamente possibile, al cento per cento. E lo dico senza voler essere arrogante. Mi sveglio ogni mattina sperando in un piccolo spiraglio, ovvero che l’Inter cominci a pareggiare invece di vincere e che noi cominciamo a mettere insieme una serie di successi. Vincere è l’unica cosa che mi interessa, ma pensiamo a una partita alla volta, a guadagnare terreno su chi ci sta davanti, giornata dopo giornata".

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