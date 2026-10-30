Edizioni speciali La BMW M3 per i 60 anni di Alex Zanardi

La vettura è stata allestita di modo che potesse raccontare Zanardi con gli elementi che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera sportiva. A distinguersi su tutto è sicuramente la presenza dell'ananas, storico portafortuna del pilota bolognese e reinterpretato per l'occasione attraverso il linguaggio stilistico di BMW M. La livrea è un tributo alle storiche tinte che hanno accompagnato il marchio BMW nelle competizioni, mentre l'abitacolo si distingue per la presenza di rivestimenti in Alcantara