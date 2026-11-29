"Noi siamo fermi, stiamo analizzando un po' le varie opzioni, abbiamo aspettato che arrivasse Domenicali dall'Italia perché naturalmente è indispensabile avere la sua opinione, la sua strategia. Da ieri abbiamo iniziato a fare degli incontri, abbiamo parlato anche con i ragazzi di VR, con Salucci, con Pablo Nieto, per avere anche la loro opinione. E siamo in questa situazione, per cui nessuna decisione presa, nessuna strategia iniziata, in questo momento stiamo valutando le varie ipotesi che sono sul tavolo, che non sono tantissime, devo dire la verità". Così il ds della Ducati, Mauro Grassilli, a Sky Sport, in merito all'annuncio inaspettato di Marc Marquez e al dialogo aperto con VR46 per il sostituto. "Faccio un chiarimento. Se me l'avessero detto mercoledì mattina non ci avrei creduto, nel senso che noi l'abbiamo saputo da Marc giovedì poco prima di cena: prima ha mandato un messaggio a Dall'Igna, s'è incontrato con lui, dopodiché Gigi ha chiamato me, ci siamo incontrati e Gigi ha chiamato Marc, che me l'ha comunicato anche a me. Questo è stato giovedì prima di cena, per cui era impensabile pensare a una situazione del genere pochi giorni fa", ha spiegato. "se avessimo avuto un minimo sentore, non saremmo qua in questo momento, nel senso che avremmo eventualmente cercato di capire un'opzione. Non ce l'abbiamo perché non lo sapevamo, non l'avevamo capito. Nelle ultime gare, ho visto un Marc veramente esausto. E questo mi preoccupava, perché due anni così sarebbero stati veramente tanti per lui", ha sottolineato. C'è l possibilità di una collaborazione futura tra il dieci volte campione del mondo e la casa di Borgo Panigale: "Certamente valuteremo quando sarà il momento anche una collaborazione futura con Marc, perché è un esemplare troppo unico al mondo per lasciarcelo scappare. Non so in che termini in questo momento, perché abbiamo altre priorità anche se Marc naturalmente è il numero uno assoluto, però valuteremo sicuramente altre attività".