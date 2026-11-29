La tredicesima giornata di Serie A entra oggi, domenica 29 novembre 2026, nel suo snodo più caldo dopo gli anticipi del sabato che hanno visto le vittorie pesanti di Inter e Lazio. Dopo il lunch match delle 12:30 tra Udinese e Fiorentina, i riflettori del campionato si accendono sulle tre grandi protagoniste della domenica: la Juventus nel pericoloso campo di Como, la Roma che vuole riscavalcare i nerazzurri e stare vicino ai cugini e il Napoli a caccia di punti preziosi per non perdere terreno dal treno europeo.
Sassuolo-Napoli: gli azzurri aprono il pomeriggio
Alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Napoli di Massimiliano Allegri affronta il Sassuolo con l'imperativo di dare continuità alla vittoria contro il Torino e al bel pareggio Champions sul campo del Manchester City. I neroverdi di Roberto D'Aversa, penultimi con 8 punti e reduci dallo 0-2 interno contro il Genoa, vanno invece a caccia di punti salvezza davanti al proprio pubblico.
Le statistiche pendono sensibilmente dalla parte partenopea: nei dodici precedenti ufficiali giocati a Reggio Emilia in Serie A, il Napoli conduce con 6 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta risalente alla stagione 2015-2016. Ancora più eloquente è il trend recente, con gli azzurri vittoriosi nelle ultime tre trasferte sul campo del Sassuolo con un bilancio complessivo di 10 gol fatti e appena uno subìto, oltre all'imbattibilità personale di Allegri nei sei incroci precedenti contro D'Aversa.
Roma-Monza: Gasperini non può fermarsi
Alle 18 allo Stadio Olimpico scende in campo la Roma di Gian Piero Gasperini contro il Monza. Le vittorie di Lazio e Inter trasformano la sfida odierna in una tappa fondamentale: con una vittoria i giallorossi salirebbero a quota 33 punti, tornando a -2 dai cugini e a +1 sui Campioni d'Italia. Ancora imbattuta in campionato con nove successi e tre pareggi, la formazione romanista ha allungato a diciannove la propria striscia di risultati utili consecutivi in Serie A e non perde in casa da quindici incontri.
La tradizione interna contro i brianzoli è altrettanto schiacciante: all'Olimpico la Roma ha vinto tutti e tre i precedenti nella massima serie senza subire neppure una rete, con un parziale complessivo di 8-0 culminato nel 4-0 del febbraio 2025. Di fronte c'è però un Monza quattordicesimo a quota 10 punti, rinvigorito dal 3-0 inflitto alla Fiorentina nell'ultima giornata e capace di andare a segno in ciascuna delle ultime dodici trasferte disputate.
Como-Juventus: il posticipo delle 20:45
Il piatto forte della serata va in scena alle 20:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia, dove la Juventus di Luciano Spalletti fa visita all'ormai non più sorprendente Como di Cesc Fabregas in uno scontro diretto per la zona Champions.
Per la Vecchia Signora si tratta di un banco di prova durissimo contro la miglior difesa casalinga dell'intero torneo. Il Como è infatti ancora imbattuto davanti al proprio pubblico in questo campionato, con quattro vittorie, un pareggio e appena un gol incassato in cinque gare interne, arricchite da quattro porte inviolate consecutive. Anche i precedenti più recenti impongono massima allerta a Torino: se il bilancio storico complessivo in Serie A sorride nettamente alla Juventus con 15 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte in 30 incroci, nella scorsa stagione il Como ha vinto entrambe le sfide per 2-0.