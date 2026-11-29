La tredicesima giornata di Serie A entra oggi, domenica 29 novembre 2026, nel suo snodo più caldo dopo gli anticipi del sabato che hanno visto le vittorie pesanti di Inter e Lazio. Dopo il lunch match delle 12:30 tra Udinese e Fiorentina, i riflettori del campionato si accendono sulle tre grandi protagoniste della domenica: la Juventus nel pericoloso campo di Como, la Roma che vuole riscavalcare i nerazzurri e stare vicino ai cugini e il Napoli a caccia di punti preziosi per non perdere terreno dal treno europeo.