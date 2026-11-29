La 20 km mass start maschile di sci di fondo a Ruka, in Finlandia, ha registrato il dominio della Norvegia, che ha tenuto il controllo del gruppo fino agli ultimi metri, prima di lanciare l'ultimo sprint e conquistare i primi cinque posti della classifica. Johannes Klaebo vince e raggiunge i 114 successi come Marit Bjoergen sola, aveva già saputo fare. Ma lo stesso Klaebo taglia il traguardo con un gesto polemico nei confronti di un format che non permette agli atleti di esprimersi al massimo delle potenzialità. Il team norvegese ha dato infatti dimostrazione che avendo tanti elementi di primissimo livello ha potuto mantenere chiuso ogni tipo di corridoio, costringendo gli avversari nelle posizioni di rincalzo. Dietro a Klaebo si piazzano Iversen, Amundsen, Nyenget e Stenshagen, poi gli altri. E tra i migliori degli altri ci sono gli italiani con Martino Carollo, apparso in gran forma e al termine nono a 5 secondi dall'asso norvegese. 17/o posto per Simone Daprà, seguito da Elia Barp, entrambi a 7"3, quindi Davide Graz a 8"1, al 22/o posto. Ora, il tour del fondo nel nord prosegue con la tappa di Trondheim, in Norvegia, nel prossimo fine settimana.