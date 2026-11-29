La coppia tedesca formata da Stefan Baumeister e Melanie Hochreiter ha vinto la prova mista a squadre che ha completato la tappa di Coppa del Mondo di Snow Ruyi, in Cina. Germania 1 ha superato in finale Svizzera 2 (Casanova/Von Siebenthal) dopo aver avuto la meglio in semifinale di Canada 1 (Gaudet/Moisan) Il duello per il terzo posto aveva in precedenza premiato la Cechia (Minarik/Maderova), pronta a superare la coppia nordamericana per salire sul gradino più basso del podio. Gli azzurri si sono fermati ai quarti di finale con la coppia Italia 2 composta da Daniele Bagozza ed Elisa Fava superata proprio da Germania 1. dopo aver avuto la meglio negli ottavi su Italia 3 di Roland Fischnaller e Jasmin Coratti. Semaforo rosso già al primo turno anche per Italia 1 di Aaron March e Lucia Dalmasso, superata da Austria 2 (Prommegger/Ankele). La Copppa del Mondo resta in Cina e si sposta a Mylin, sede tra sabato 5 e domenica 6 di un duplice gigante parallelo. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha confermato per questo secondo appuntamento orientale i 14 protagonisti della tappa d'apertura, vale a dire Maurizio Bormolini, Aaron March, Edwin Coratti, Tommy Rabanser, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Gabriel Messner, Roland Fischnaller, Mike Santuari, Elisa Caffont, Elisa Fava, Lucia Dalmasso, Sofia Valle e Jasmin Coratti. Nel frattempo prosegue il percorso di allenamento della squadra B che si ritroverà lunedì 30 novembre in Val Senales (Bolzano) per un raduno che coinvolgerà fino al 3 dicembre Manuel Haller, Fabian Lantschner, Tobias Mutschlechner, Giorgia Carnevali, Fabiana Fachin ed Anna Victoria Mammone seguiti dai tecnici Alessio Amorth e Ugo Orsanelli.