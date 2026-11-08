MotoGP, Bezzecchi: "Era la prestazione che ci meritavamo, sono felice" | Marquez: "Convinto della mia strategia"

"È una bellissima sensazione, era la prestazione che ci meritavamo. Ringrazio l'Aprilia, sono stato velocissimo e mi sono trovato benissimo sulla moto. Peccato per ieri ma fa parte del gioco, anzi: questo ritorno dopo la caduta ha un sapore ancora più dolce, sono felice. Ora torno a casa, sto un po' con la mia famiglia, gli amici e il mio cane. Non vedo l'ora di riposare e poi ripartire per Portimao". Così Marco Bezzecchi dopo aver dominato il GP del Qatar. Festa rimandata per il titolo per Marc Marquez: "Oggi ero davvero convinto di come affrontare la gara, ho cercato di gestirla e di guidare nella maniera più intelligente possibile. Volevo fare la gara su Jorge Martin, quando ho superato Acosta ho cercato di controllare il passo ed ero molto veloce. La terza posizione andava bene, ma con Raul in difficoltà mi sono detto 'perché no'...". "Sono felice, nelle ultime due gare ho avuto tanti problemi con il dito, grazie al fisioterapista sono qui e sono riuscito a dare il 100%. Ho cercato di spingere e stare vicino a Marquez, qui è critico il consumo delle gomme. Negli ultimi giri mi mancava potenza, ho cercato anche di tenere il distacco con Marquez ma sono contento del podio e sono riuscito a rientrare", le parole di Raul Fernandez, pilota Aprilia, terzo al traguardo.