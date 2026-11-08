Juric: "Per giocare in Serie A serve alzare il livello. Molto deluso dal risultato"

Ivan Juric, allenatore del Monza, ha parlato dopo la sconfitta interna contro l'Atalanta: "Ho grandissima delusione per il risultato. Non avremo avuto niente da dire se il primo tempo fosse finita 3 o 4-0. Ho visto tutto quello che volevo vedere. Abbiamo preso gol alla prima disattenzione. So che motore hanno i giocatori dell'Atalanta, li ho allenati. Nel finale ho visto un calo fisico. Negli ultimi 20 minuti però, mi hanno reso orgoglioso, sembravamo un pugile in difficoltà ma abbiamo reagito in modo pazzesco e ci è mancato poco per pareggiarla. Cercheremo di lavorare di più, alzando il livello aerobico. Qualche giocatore già ce l’ha, come Colombo, altri hanno crampi e problemi. Per giocare in Serie A serve alzare il livello ma vado a casa molto felice, rammaricato, ma con un’energia pazzesca, e la convinzione che ci salveremo. Zeballos, Colombo e Mout? L'argentino è un ottimo giocatore, ma per ora non ci sta dando ciò che io percepisco che possa darci in allenamento. È un rischio mio, da quello che vedo è forte. Se rimane lucido e lavora può diventare veramente determinante per il futuro. Se mi avessero detto che Colombo e Mout avrebbero dominato, sfondato, umiliato i centrocampisti dell’Atalanta non ci avrei creduto. E invece è successo questo. Quando arrivi tantissime volte in area di rigore, e non segni, manca la qualità. Inter e Roma arrivano e segnano. Possiamo migliorare tantissimo sui particolari come tiri, stop e cross."