Sarri: "Vittoria che ci può dare benzina per il futuro della stagione"

08 Nov 2026 - 18:25
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L'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri sul campo del Monza: "I recuperi di oggi erano medici ma con efficienza fisica ancora molto limitata, forzato il recupero sia di Kolasinac che Kessié. Nella fase iniziale abbiamo pagato il nervosismo, la squadra era contratta e non stava facendo quello che avevamo preparato. Una volta fatto il gol abbiamo cominciato a giocare a calcio e abbiamo avuto occasioni per arrotondare il risultato, la squadra ha capito che poi avevamo gli spazi da sfruttare ed è stata più fluida nel secondo tempo appena ha ripreso fiducia. Venivamo da 2 partite in cui facevamo 18 occasioni da gol ma non segnavamo, questa volta invece fortunatamente è andata in modo diverso. Sicuramente il prossimo passo deve essere di sfruttare di più le occasioni che creiamo. Cosa può darci questa vittoria? Ci può dare qualcosa, abbiamo fatto tante partite in pochi giorni con ben 10 giocatori fermi, i pochi disponibili li abbiamo tritati, abbiamo 17/18 giocatori considerando parecchi dalle giovanili. La prossima settimana in campo siamo 5, si spera che la seconda settimana della sosta cominci a rientrare qualcuno degli infortunati. Una vittoria in trasferta fa sempre piacere e ci può dare benzina, come anche i giocatori che torneranno che avranno la mente più libera. Nel primo tempo non abbiamo fatto quello che avevamo preparato, nella pausa ne abbiamo parlato e nel secondo tempo siamo riusciti a farlo, una delle cose che abbiamo preparato era proprio l'azione da gol, proprio identica".

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