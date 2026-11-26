L'Italia batte 3-1 l'Uzbekistan e completa l'en plein di successi nel girone dei Mondiali Under 17 in Qatar, conquistando il primo posto dopo essersi già garantita l'accesso ai 16/i di finale. Gli azzurrini allenati da Daniele Franceschini, che avevano battuto la Giamaica (6-0) e la Costa d'Avorio (2-1), hanno segnato tre volte nel primo tempo con Casagrande, Croci (rigore) e Corigliano. Nella ripresa, sono arrivate la rete uzbeka realizzata da Sadirdjanov e l'espulsione di Cassano per doppia ammonizione che comporterà la sua squalifica per la prossima partita.