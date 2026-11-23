Ancora non c'è l'annuncio ufficiale, ma Francesco Bagnaia dovrebbe rientrare in gara per il weekend finale della stagione della MotoGP. Un ultimo ballo in sella alla "sua" Ducati prima di iniziare l'avventura all'Aprilia. E lo stesso campione piemontese ha scritto un messaggio social alla Desmosedici GP, che gli ha regalato due titoli iridati, prima di dirle addio. “Ti ho amata follemente, fin dal primo giorno. Ti ho dedicato tutti i miei sogni. Regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te. Grazie, per sempre”, ha scritto "Pecco", preannunciando di fatto la sua presenza in Spagna dopo l'infortunio in Qatar e l'operazione al piede destro.