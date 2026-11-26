Dopo gli ingressi già annunciati di Giulia Conti e Shannon Falcone, a entrare nel team è Simon Fisher: navigatore britannico, due volte vincitore della Ocean Race (2014-2015 e 2022-2023) e del prestigioso premio individuale “Magnus Olsson”, che combina una profonda conoscenza della meteorologia con una consolidata esperienza nell’ottimizzazione delle rotte e delle prestazioni in regata. La sua capacità di interpretare i dati previsionali e tradurli in decisioni strategiche e tattiche rappresenta un contributo fondamentale alla gestione delle performance dell’imbarcazione. Nel progetto, Fisher ricoprirà il ruolo di navigatore e sarà parte integrante del team Performance & Data Acquisition, contribuendo allo sviluppo delle metodologie di acquisizione, analisi e interpretazione dei dati di bordo.