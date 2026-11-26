MotoGp, Agostini incorona Marquez con un casco d'oro: "Titolo per i tifosi"
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La MotoGp arriva ai titoli di coda per il Mondiale 2026: dopo il successo di Marc Marquez, laureatosi Campione del Mondo per la decima volta a Portimao, tornano a parlare alcuni protagonisti alla vigilia del Gran Premio conclusivo a Valencia. Jorge Martin ha fatto il punto sulla stagione e sul suo futuro: “Sarà un weekend emotivo, punto a chiudere con titolo Costruttori e secondo posto nel Campionato piloti. Da martedì penso a Yamaha”.
Tre piloti pronti a cambiare scuderia: Martin, Acosta e Quartararo arrivano alla conferenza di MotoGp all’ultima gara rispettivamente con Aprilia, KTM e Yamaha. Jorge Martin è ancora focalizzato su Valencia: “Sicuramente sarà un weekend emotivo, il titolo Costruttori è un obiettivo. Dovrò dare il massimo per mantenere la seconda posizione nel Mondiale piloti, vorrei chiudere questo capitolo con una vittoria. Adesso voglio concentrarmi su Valencia, poi da martedì penserò a tutte queste novità. Mi ricordo quando Valentino era andato in Ducati, sono momenti che destano molta curiosità. Dopo i test voglio riposare e prendermi del tempo per me stesso. Mi piacerebbe mantenere stabilità delle curve che ha Aprilia. Sarà strano scendere dalle 1000 alle 850. Sembra quasi di fare un passo indietro, con moto meno performanti. Ci vorranno anni per arrivare allo stesso livello di ora. GTA VI? Ho già giocato 14 ore, avere una vita anche virtuale è molto divertente".
Pedro Acosta non vede l’ora di cambiare: “Ho avuto una bella relazione con KTM: Aprilia e Ducati sono avanti in termini di performance, ma voglio chiudere bene per poi aprire un nuovo capitolo della mia carriera. Spero di essere pronto per questa nuova sfida, serve alla mia carriera. Sono contento che manchino pochi giorni. Sarà molto bello per tutti, anche grandi campioni cambieranno moto e marca, come Quartararo e Bagnaia. Cosa mantenere? Se faccio un cambiamento è perché voglio un cambiamento. Odio il device posteriore di queste moto 1000, ma mi mancherà il motore così potente. Non ci saranno occasioni di andare forte come ad esempio al Mugello. Futuro con Marquez? È difficile comparare un pilota che ha vinto 10 titoli con uno che ha vinto un solo Gran Premio".
Molto nostalgico Fabio Quartararo con i suoi ultimi momenti in Yamaha: “Ho passato tutta la mia carriera in MotoGP con la Yamaha. Ci siamo goduti bellissimi momenti, mi sono divertito e voglio godermi l’ultimo weekend con loro. Mi manca molto competere per i titoli, in gara negli ultimi anni non siamo stati mai competitivi. Voglio vedere qualcosa di diverso, fare un passo nuovo e non vedo l’ora di provare la moto. Vedere così tanti piloti cambiare sarà strano ma molto interessante. Penso che la mia stagione 2019 mi abbia fatto migliorare tanto, nonostante i risultati. Nessuno si aspettava del mio livello e me lo porto dietro. GTA VI? Non sapevo che le nostre moto fossero nel videogioco, ma avrò tempo di giocarci".
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