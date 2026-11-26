Pedro Acosta non vede l’ora di cambiare: “Ho avuto una bella relazione con KTM: Aprilia e Ducati sono avanti in termini di performance, ma voglio chiudere bene per poi aprire un nuovo capitolo della mia carriera. Spero di essere pronto per questa nuova sfida, serve alla mia carriera. Sono contento che manchino pochi giorni. Sarà molto bello per tutti, anche grandi campioni cambieranno moto e marca, come Quartararo e Bagnaia. Cosa mantenere? Se faccio un cambiamento è perché voglio un cambiamento. Odio il device posteriore di queste moto 1000, ma mi mancherà il motore così potente. Non ci saranno occasioni di andare forte come ad esempio al Mugello. Futuro con Marquez? È difficile comparare un pilota che ha vinto 10 titoli con uno che ha vinto un solo Gran Premio".