L'Udinese si avvicina al lunch match di domenica contro la Fiorentina ancora senza i suoi due principali riferimenti offensivi. Paolo Zanetti dovrà infatti fare a meno di Davis e del suo alter ego Gueye, con Zaniolo ed Ekkelenkamp candidati a partire dal primo minuto e Bayo pronto a rappresentare un'alternativa a gara in corso. Indisponibile anche Bertola. Per il tecnico sarà una partita particolare: a 27 giorni esatti dall'annuncio del suo ingaggio, avvenuto il 2 novembre al posto di Kosta Runjaic, potrà finalmente fare il proprio esordio casalingo sulla panchina bianconera. Finora il calendario gli ha riservato soltanto trasferte: prima quella di Venezia, coincisa con la sconfitta al debutto, poi la sosta per gli impegni delle nazionali e infine il viaggio a Bologna, dove ha conquistato il primo punto in rimonta. Quasi un mese dopo il suo arrivo, Zanetti potrà dunque finalmente presentarsi davanti al pubblico friulano.