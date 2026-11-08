MotoGp, Bagnaia rassicura dopo l'incidente: "Sto bene e tornerò subito"

Il messaggio integrale di Bagnaia: "Cosa posso dire? Tornerò subito, ragazzi È strano dirlo, ma per me il Qatar è stato uno dei migliori weekend della stagione. Purtroppo, a volte, non importa quanto ci si sforzi di cambiare le cose, semplicemente non vanno come si deve. E non c'è nulla che tu possa fare al riguardo. Mi dispiace davvero, ma voglio cogliere i punti positivi di questo weekend, perché abbiamo trascorso troppo tempo frustrati. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sto bene".