MotoGp, Bagnaia rassicura dopo l'incidente: "Sto bene e tornerò subito"

MotoGp Qatar, highside spaventoso per Bagnaia: frattura al piede, out per la gara lunga
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"Sto bene. Tornerò subito, ragazzi. È strano dirlo, ma il Qatar è stato in realtà uno dei migliori weekend della stagione per me. Purtroppo, a volte, per quanto cerchi di ribaltare la situazione, le cose semplicemente non vanno come vorresti. E non c'è niente che possa fare. Grazie a tutti per i vostri messaggi". Così Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, rassicura tutti sui social dopo la caduta nella Sprint di MotoGp in Qatar che gli impedirà di partecipare alla gara lunga. Il pilota piemontese ha riportato la frattura di due dita del piede destro.
Il messaggio integrale di Bagnaia: "Cosa posso dire? Tornerò subito, ragazzi È strano dirlo, ma per me il Qatar è stato uno dei migliori weekend della stagione. Purtroppo, a volte, non importa quanto ci si sforzi di cambiare le cose, semplicemente non vanno come si deve. E non c'è nulla che tu possa fare al riguardo. Mi dispiace davvero, ma voglio cogliere i punti positivi di questo weekend, perché abbiamo trascorso troppo tempo frustrati. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sto bene".
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