Tennis Wta Finals: Rybakina abbandona per infezione virale, subentra Kostyuk

08 Nov 2026 - 14:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La numero 1 al mondo, Elena Rybakina, si è ritirata, vittima di una infezione virale, dalle Wta Finals 2026, in programma a Indian Wells. Marta Kostyuk prenderà il posto della kazaka nel Gruppo 1 e affronterà Linda Noskova nella partita inaugurale del torneo. "Sono davvero dispiaciuta di dover comunicare a tutti i miei tifosi e sostenitori che, purtroppo, quest'anno devo ritirarmi dalle Wta Finals - ha dichiarato Rybakina in un comunicato - È stata una stagione incredibile, ma il mio corpo non è ancora fisicamente pronto per competere. Trascorrerò un po' di tempo a casa, riposandomi e recuperando, per prepararmi al meglio alla stagione 2027. Le Wta Finals sono un torneo davvero speciale e auguro a tutti buona fortuna per questa settimana. Non vedo l'ora di tornare a Indian Wells a marzo". Rybakina, campionessa in carica avendo trionfato da imbattuta l'anno scorso a Riad, in Arabia Saudita, era stata la prima tennista a qualificarsi per il torneo di singolare, dopo aver conquistato il suo terzo titolo del Grande Slam agli US Open, dove aveva anche raggiunto la posizione numero 1 del ranking mondiale. Rybakina conclude così la sua stagione 2026 con un bilancio di 54 vittorie e 14 sconfitte e quattro titoli conquistati: Australian Open, Stoccarda, US Open e Ningbo. Nonostante il ritiro dalle Wta Finals, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di numero 1 del mondo di fine stagione.

Tennis

01:14
Vienna, troppo De Minaur per Matteo Berrettini

Vienna, troppo De Minaur per Matteo Berrettini

00:51
MCH ALCARAZ BATTE RUUD E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Alcaraz batte Ruud e va in finale a Parigi

01:36
Tennis, Atp Finals

Tennis, Atp Finals

01:49
Sinner lascia Cahill e abbraccia Norman

Sinner lascia Cahill e abbraccia Norman

01:58
Countdown Atp Finals

Countdown Atp Finals

01:20
Verso le Atp Finals, Torino si fa bella

Verso le Atp Finals, Torino si fa bella

01:19
ATP Finals: tutti vogliono giocare a Torino

ATP Finals: tutti vogliono giocare a Torino

00:31
MCH BERRETTINI AVANZA A PARIGI 4/11 MCH

Berrettini lotta e batte Humbert: ora c'è Alcaraz

01:15
MCH DJOKOVIC KO A PARIGI 4/11 MCH

Djokovic, addio Parigi: scherzetto di Hijikata, niente Finals

01:01
MCH ALCARAZ BATTE MICHELSEN OK 4/11 MCH

Alcaraz non sbaglia a Parigi: battuto Michelsen in due set

01:39
MCH MUSETTI VS ZVEREV MCH

Musetti batte Zverev a Parigi. Rovescio super e chiusura con un ace

01:49
Cobolli e le Atp Finals

Cobolli e le Atp Finals

00:42
MCH BERRETTINI BATTE NAKASHIMA 3/11 MCH

Berrettini batte Nakashima: ecco il match point vincente

01:25
Cobolli, no a Parigi: obiettivo Atp Finals

Cobolli, no a Parigi: obiettivo Atp Finals

01:05
MCH MUSETTI AVANTI A PARIGI PER SITO 2/11 MCH

Masters Parigi, Musetti parte bene: battuto in due set Hurkacz | Highlights

01:14
Vienna, troppo De Minaur per Matteo Berrettini

Vienna, troppo De Minaur per Matteo Berrettini

I più visti di Tennis

MCH ALCARAZ BATTE RUUD E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Alcaraz batte Ruud e va in finale a Parigi

Wta Finals, per l'ucraina Svitolina niente foto con le russe. E gli outfit finiscono nel mirino del web

ALEXANDER ZVEREV

Da Zverev agli italiani fino all'ultimo pass di Jodar: tutti i qualificati alle Atp Finals

MCH DJOKOVIC KO A PARIGI 4/11 MCH

Djokovic, addio Parigi: scherzetto di Hijikata, niente Finals

Darren Cahill e Jannik Sinner

Sinner si separa da Cahill: "Cinque anni indimenticabili, grazie"

Countdown Atp Finals

Countdown Atp Finals

Notizie del giorno
Vedi tutti
Trieste-BC Roma
16:22
Trieste nel segno di Jones cala il poker: quinta sconfitta per BC Roma
Cisse
16:20
Milan, Cisse come Inzaghi e Shevchenko: anche Mancini sorride
Inter, le scelte di Chivu per il Como
16:05
Inter, le scelte di Chivu per il Como
Verso Inter-Como, le ultimissime sui nerazzurri
16:03
Verso Inter-Como, le ultimissime sui nerazzurri
16:27
La 6 Ore di Monza incorona i campioni