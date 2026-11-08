Tennis Wta Finals: Rybakina abbandona per infezione virale, subentra Kostyuk

La numero 1 al mondo, Elena Rybakina, si è ritirata, vittima di una infezione virale, dalle Wta Finals 2026, in programma a Indian Wells. Marta Kostyuk prenderà il posto della kazaka nel Gruppo 1 e affronterà Linda Noskova nella partita inaugurale del torneo. "Sono davvero dispiaciuta di dover comunicare a tutti i miei tifosi e sostenitori che, purtroppo, quest'anno devo ritirarmi dalle Wta Finals - ha dichiarato Rybakina in un comunicato - È stata una stagione incredibile, ma il mio corpo non è ancora fisicamente pronto per competere. Trascorrerò un po' di tempo a casa, riposandomi e recuperando, per prepararmi al meglio alla stagione 2027. Le Wta Finals sono un torneo davvero speciale e auguro a tutti buona fortuna per questa settimana. Non vedo l'ora di tornare a Indian Wells a marzo". Rybakina, campionessa in carica avendo trionfato da imbattuta l'anno scorso a Riad, in Arabia Saudita, era stata la prima tennista a qualificarsi per il torneo di singolare, dopo aver conquistato il suo terzo titolo del Grande Slam agli US Open, dove aveva anche raggiunto la posizione numero 1 del ranking mondiale. Rybakina conclude così la sua stagione 2026 con un bilancio di 54 vittorie e 14 sconfitte e quattro titoli conquistati: Australian Open, Stoccarda, US Open e Ningbo. Nonostante il ritiro dalle Wta Finals, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di numero 1 del mondo di fine stagione.