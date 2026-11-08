Bob: Cdm, quartetto azzurro in allenamento a Konigsee

08 Nov 2026 - 14:01
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La stagione di Coppa del Mondo si avvicina sempre più, il debutto è atteso nella tedesca Altenberg tra il 27 ed il 29 novembre prossimi, e per il team azzurro è tempo di tornare sul ghiaccio. Nello specifico il direttore tecnico Maurizio Oioli ha previsto un raduno di allenamento a Königsee, sempre in Germania, dal 9 al 13 novembre per il quartetto formato da Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Alex Verginer e Mattia Variola. Gli atleti saranno seguiti dal tecnico Simone Bertazzo: come detto la tappa d'apertura è in programma a fine novembre, con una tre giorni che proporrà il venerdì lo skeleton maschile ed il monobob femminile, il sabato le prova femminile e mista di skeleton ed il 2 maschile, mentre la chiusura domenicale sarà riservata al bob a 2 femminile ed al 4 maschile.

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